Polonia do të krijojë një qendër shërbimi për raketat PAC-3 të sistemeve Patriot
Polonia u zgjodh për vendndodhjen evropiane të qendrës së shërbimit për raketat PAC-3, njoftoi zëvendësministrja polake e Mbrojtjes, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
Në Poloni do të krijohet një qendër shërbimi për raketat PAC-3 të sistemeve amerikane të mbrojtjes ajrore Patriot, siç njofton Ukrinform, duke iu referuar deklaratës që zëvendësministrja polake e Mbrojtjes, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, bëri të martën në rrjetin social X.
Sobkowiak-Czarnecka e cilësoi këtë vendim si historik. “Vendim historik!”, shkroi ajo, duke nënvizuar se ai ishte rezultat i shumë muajve negociata dhe i punës së të gjithë ekipit.
Për vendndodhjen evropiane të këtij investimi konkurruan katër vende. Përveç Polonisë, në garë ishin edhe Gjermania, Holanda dhe Norvegjia, por që në fazën e aplikimit propozimi polak mori vlerësimin më të lartë.
Zëvendësministrja theksoi se pala polake, që nga fillimi i negociatave, mbajti kontakt të vazhdueshëm me partnerët amerikanë.
Më herët, Sobkowiak-Czarnecka kishte thënë se, nëse Ukraina merr nga Shtetet e Bashkuara licencën për prodhimin e raketave për sistemet Patriot, do të kishte kuptim që një fabrikë për këtë prodhim të ndërtohej në Poloni, në territor të sigurt.
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