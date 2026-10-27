Tetë fëmijë të tjerë kthehen nga pjesa e okupuar e rajonit të Khersonit
Tetë fëmijë, pesë vajza dhe tre djem të moshës 7 deri në 16 vjeç, u kthyen nga pjesa e përkohësisht e okupuar e rajonit të Khersonit në territorin e kontrolluar nga Ukraina.
Tetë fëmijë të tjerë janë kthyer nga pjesa e përkohësisht e okupuar e rajonit të Khersonit në territorin e kontrolluar nga Ukraina, siç njofton Ukrinform, duke cituar kreun e Administratës Ushtarake Rajonale të Khersonit, Oleksandr Prokudin, i cili e bëri njoftimin në Telegram.
Fëmijët e kthyer janë pesë vajza dhe tre djem, të moshës nga 7 deri në 16 vjeç. Mes tyre është edhe një vajzë nëntëvjeçare, e cila ishte detyruar të ndiqte një shkollë të pushtimit, ku gjuha ukrainase ishte e ndaluar plotësisht. Ajo ishte përfshirë me forcë në aktivitete të propagandës ruse, ishte detyruar të këndonte himnin rus dhe t’u shkruante letra ushtarakëve rusë.
Tani fëmijët janë të sigurt. Ata po i nënshtrohen riintegrimit në qendrat “Hope and Recovery”, ku marrin mbështetje psikologjike dhe ndihmë për rivendosjen e dokumenteve.
Sipas Prokudinit, kthimi u bë i mundur me ndihmën e organizatës bamirëse Save Ukraine, në kuadër të nismës së Presidentit të Ukrainës Bring Kids Back UA.
Që nga fillimi i vitit 2026, nga pjesa e okupuar e rajonit të Khersonit janë kthyer 243 fëmijë. Në total, në kuadër të nismës Bring Kids Back UA, në Ukrainë janë kthyer 2.422 fëmijë të rrëmbyer nga Rusia.
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