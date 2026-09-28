Ponoš: Serbia nuk ka më asnjë institucion kyç funksional — të gjithë në mandat teknik
Kryetari i SRCE-së, Zdravko Ponoš: kryeministri është në mandat teknik, s'ka president por ushtrues detyre, ndërsa Kuvendi është shpërndarë
Zdravko Ponoš, kryetar i partisë Srbija centar (SRCE) dhe një nga bartësit e listës “Evropska Srbija”, ka deklaruar se Serbia aktualisht nuk ka asnjë institucion kyç funksional me kapacitet të plotë — as kryeministër, as president, as Kuvend, siç shkruan sot gazeta Danas.
“Kryeministri është në mandat teknik, ndonëse edhe më parë ishte ngarkuar vetëm të ngrohë karrigen. S’ka president, ka ushtrues detyre presidenti, i cili është ushtrues detyre sepse është kryetar i Kuvendit, i cili ndërkohë është shpërndarë”, u shpreh Ponoši në rrjetin X, duke pyetur “çka mund të shkojë keq në këtë situatë”.
Ai theksoi se që kur erdhi SNS në pushtet, në Serbi është mbajtur vetëm njëherë zgjedhje parlamentare të rregullta (2020), ndërsa të parakohshme u mbajtën në 2014, 2016, 2022, 2023 dhe 2026, sipas gazetës Danas.
Reagimi i Zeleno-levit front (ZLF): dorëheqjen e Vuçiçit e quajti “përpjekje mjerane për të hyrë në fushatë si kandidat dinjitoz për kryeministër”, duke thënë se ai ka abuzuar me institucionet.
Shkrimtari Gojko Božović (iniciues i ProGlasit), për agjencinë Beta, tha se problemet që krijoi Vuçiçi si president do të zgjidhen për vite e dekada; “e vetmja trashëgimi e tij është kriza” dhe se ai “qeverisi si sundues i plotfuqishëm”.
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