Vuçiç dorëzon detyrën e presidentit dhe nis fushatën zgjedhore nga Jajinci
Aleksandar Vuçiç i dorëzoi detyrën Ana Brnabiçit dhe nga sot nis bisedat e drejtpërdrejta me qytetarët; sonte në 20:00 del live në TikTok dhe Facebook
Aleksandar Vuçiç i ka dorëzuar sot zyrtarisht detyrën kryetares së Kuvendit të Serbisë, Ana Brnabiç, e cila merr funksionin e ushtrueses së detyrës së presidentit, siç njofton NS Uživo sipas agjencisë Tanjug. Nga sot, Vuçiçi nis bisedat e drejtpërdrejta me qytetarët në mbarë Serbinë dhe fushatën për zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit, si bartës i listës “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”, si qytetar i zakonshëm.
Betejën e nis nga Jajinci, “në të njëjtën mënyrë si në vitin 2012”, sipas njoftimit të botuar nga NS Uživo. Në fjalën e tij, Vuçiçi tha: “Prandaj nga sot do të kaloj shumë kohë me ju, të dashur qytetarë të Serbisë. Dua t’ju dëgjoj edhe më tej, dua të shoh se çfarë më keni për të më qortuar, të shikoj edhe më mirë të gjitha gabimet e mia.”
Sonte në orën 20:00 ai do të dalë LIVE në TikTok (“Ja sam Aleksandar”) dhe Facebook (“Aleksandar Vučić”), për të folur për të gjitha temat kyçe politike, siç raporton NS Uživo sipas Tanjug-ut.
Ndërkohë, Vuçiçi ka thënë se pas listës studentore fshihen funksionarë të dikurshëm të Partisë Demokratike.
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