Portugalia hap procedim disiplinor ndaj Ronaldos, sulmuesi pezullohet përkohësisht
Tani është vërtet zyrtare. Komisioni Disiplinor i Federatës Portugeze të Futbollit ka hapur procedim disiplinor ndaj Cristiano Ronaldos; ky lajm pason largimin e yllit portugez nga grumbullimi i kombëtares gjatë ndërprerjes së fundit për Ligën e Kombeve.
Për rrjedhojë, sulmuesi i Al-Nassr tani është zyrtarisht nën pezullim të përkohshëm.
“Fillimi i procedimit disiplinor ndaj Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, në përputhje me vendimin e Sektorit Jo-Profesionist të datës 9 tetor 2026, lidhur me përcaktimin e rëndësisë së mundshme disiplinore të ngjarjeve të raportuara më 7 tetor 2026.
Pa cenuar pezullimin parandalues automatik, të cilit lojtari i ishte nënshtruar deri në datën e fillimit të procedimit, është urdhëruar një pezullim parandalues jo-automatik i tij dhe procedimi është klasifikuar si urgjent.
Çështja iu referua Komisionit të Hetimit Disiplinor të FPF-së më 10 tetor 2026, duke përjashtuar bërjen publike të informacionit deri në përfundimin e hetimit”, shkruhet në deklaratën që u publikua në faqen zyrtare të Federatës Portugeze të Futbollit.
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