Presidentët e Emirateve dhe Rusisë diskutojnë krizën në Gjirin Persik
Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, sheiku Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dhe presidenti rus Vladimir Putin diskutuan me telefon zhvillimet në Lindjen e Mesme dhe krizën në Gjirin Persik, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live, duke cituar agjencinë WAM.
Të dy liderët theksuan rëndësinë e sigurisë dhe stabilitetit rajonal. Sipas Kremlinit, në bisedë u trajtuan edhe furnizimet ruse me naftë dizel, pas telefonatës së fundit të Putinit me presidentin amerikan Donald Trump.
Biseda pasqyron rolin gjithnjë e më aktiv diplomatik të Emirateve në krizën e Gjirit, ndërsa Abu Dabi ka mbështetur këto ditë masat e Arabisë Saudite për mbrojtjen e sigurisë së saj përballë sulmeve të Huthi-t.
Moska, nga ana e saj, ka mbajtur kontakte me të gjitha palët e konfliktit SHBA–Iran dhe ka ofruar ndërmjetësim, ndërsa eksportet energjetike përmes Gjirit mbeten nën presion nga bllokada dhe sulmet ndaj anijeve.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.