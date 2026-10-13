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13 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Presidentët e Emirateve dhe Rusisë diskutojnë krizën në Gjirin Persik

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Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohamed bin Zayed (foto arkiv)

Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, sheiku Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dhe presidenti rus Vladimir Putin diskutuan me telefon zhvillimet në Lindjen e Mesme dhe krizën në Gjirin Persik, siç njofton Al Jazeera në përditësimet e saj live, duke cituar agjencinë WAM.

Të dy liderët theksuan rëndësinë e sigurisë dhe stabilitetit rajonal. Sipas Kremlinit, në bisedë u trajtuan edhe furnizimet ruse me naftë dizel, pas telefonatës së fundit të Putinit me presidentin amerikan Donald Trump.

Biseda pasqyron rolin gjithnjë e më aktiv diplomatik të Emirateve në krizën e Gjirit, ndërsa Abu Dabi ka mbështetur këto ditë masat e Arabisë Saudite për mbrojtjen e sigurisë së saj përballë sulmeve të Huthi-t.

Moska, nga ana e saj, ka mbajtur kontakte me të gjitha palët e konfliktit SHBA–Iran dhe ka ofruar ndërmjetësim, ndërsa eksportet energjetike përmes Gjirit mbeten nën presion nga bllokada dhe sulmet ndaj anijeve.

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