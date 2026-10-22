Presidentja Shiroka-Pula do ta kthejë në Kuvend Ligjin për Specialen, pas kërkesës së PDK-së
Presidentja e Kosovës, Justina Shiroka-Pula, pritet ta kthejë në Kuvend për rishqyrtim Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar, pas kërkesës së Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK).
Telegrafi mëson se presidentja Shiroka-Pula do ta respektojë kërkesën e PDK-së, si propozuese e këtij ligji, dhe do ta rikthejë atë në Kuvend për rishqyrtim.
Kjo vjen pasi Grupi Parlamentar i PDK-së, përmes një letre zyrtare të enjten, i kërkoi presidentes kthimin e ligjit në Kuvend, me qëllim të plotësimit të disa dispozitave dhe forcimit të sigurisë juridike të tij.
Sipas PDK-së, kërkesa është rezultat i konsultimeve të gjera dhe synon të garantojë mbrojtjen e të drejtave kushtetuese të ish-pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), të cilët po gjykohen në Dhomat e Specializuara në Hagë.
Partia ka theksuar se ligji është finalizuar në pjesën dërrmuese të tij dhe se kthimi për rishqyrtim nuk nënkupton nisjen e procesit nga e para, por një verifikim përfundimtar profesional për të adresuar dispozitat që mund të krijojnë pengesa gjatë zbatimit.
“Kërkesa është për rikthim në Kuvend, jo në Qeveri apo për nisjen e punës nga e para”, thuhet në deklaratën e PDK-së.
PDK-ja ka ftuar ekspertët që kanë shprehur gatishmëri për të kontribuuar, përfshirë Avokatin e Popullit, që të paraqesin propozime konkrete për përmirësimin e ligjit.
Sipas kësaj partie, synimi është që ligji të miratohet sërish brenda pak javësh, ashtu siç ishte miratuar më 6 tetor 2026.
“Gatishmëria për ta përmirësuar ligjin nuk është në asnjë mënyrë tërheqje prej tij. PDK-ja nuk do të heqë dorë nga hyrja e tij në fuqi assesi”, thuhet më tej në deklaratë.
Ndërkohë, PDK-ja ka bërë të ditur se do të vazhdojë angazhimin për hartimin e një strategjie të koordinuar shtetërore për procesin e apelit në Hagë, sigurimin e fondeve të nevojshme dhe ofrimin e mbështetjes profesionale për mbrojtjen e të akuzuarve.
Sipas kësaj partie, mbështetja për procesin e apelit dhe finalizimi i ndryshimeve ligjore duhet të ecin paralelisht.
Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara ishte miratuar në Kuvend më 6 tetor, ndërsa kërkesa për rikthimin e tij vjen në prag të përfundimit të afatit kushtetues për shpalljen ose kthimin e tij për rishqyrtim./Telegrafi/
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.