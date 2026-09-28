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Ukraina

Prifti i plagosur në sulmin me thikë në manastirin polak: “Mos fajësoni ukrainasit”

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Manastiri i motrave benediktine në Jarosław, Poloni
Manastiri i benediktineve në Jarosław, Poloni. Foto: Pko / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

“Mos e fajësoni kombin nga i cili vjen autori” — kjo ishte kërkesa e fortë e Atë Adrianit, priftit të plagosur në sulmin me thikë që tronditi Poloninë. Vetëm dy ditë pas sulmit që i mori jetën një prifti dhe plagosi katër të tjerë në abacinë e motrave benediktine në Jarosław, kleriku u kthye të kremtojë meshën — me fasha në kokë e në dorë dhe mavijosje në fytyrë — dhe u bëri thirrje besimtarëve të mos ia hedhin fajin gjithë ukrainasve, siç njofton The Kyiv Independent.

Sulmi ndodhi më 24 shtator, kur shtetasi ukrainas Ihor M., 31 vjeç, sulmoi me thikë pesë persona në manastir, duke vrarë priftin katolik Stanisław Zbojnowicz dhe duke plagosur katër të tjerë, tre prej tyre klerikë. Gjatë meshës së 26 shtatorit, Atë Adrian u shpreh: “Do të doja t’ju kërkoja të mos e fajësoni kombin nga i cili vjen autori. Të keqen e ka bërë një person konkret, i cili është përgjegjës për veprimet e tij”, duke i ftuar besimtarët të përgjigjen me “dashuri, mbështetje dhe mirëkuptim”.

Prifti i plagosur tha se e ka falur sulmuesin e dyshuar dhe u kërkoi besimtarëve të luten për të “që të marrë hirin e kthimit”. Ai kujtoi se ukrainasit erdhën në manastir pas fillimit të pushtimit të plotë rus në vitin 2022 dhe morën mbështetje nga banorët vendas — një mbështetje që, sipas tij, komuniteti duhet ta vazhdojë.

Prokurorët polakë e kanë akuzuar Ihor M. për vrasje, tentativë vrasjeje dhe lëndim të rëndë trupor; ekspertët psikiatër konstatuan se ai po përjetonte simptoma të një çrregullimi akut psikotik, ndërsa gjykata urdhëroi paraburgimin e tij.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky e dënoi sulmin më 24 shtator si “krim të tmerrshëm”, ndërsa ambasadori ukrainas në Poloni, Vasyl Bodnar, theksoi se sulmi nuk ishte i motivuar kombëtarisht. Sulmi erdhi mes rritjes së ndjenjave anti-ukrainase në Poloni dhe tensioneve mes Varshavës e Kievit; zyrtarët polakë dhe liderët kishtarë kanë paralajmëruar kundër fajësimit kolektiv. Më 25 shtator, ipeshkvi polak Krzysztof Zadarko paralajmëroi në Varshavë: “zhvendosja e fajit nga një person mbi një shoqëri të tërë, mbi një grup të tërë etnik apo kombëtar, është abuzim.”

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