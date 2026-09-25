Princesha Kate rikthen varësen e preferuar për të freskuar një veshje të thjeshtë pune
Princesha Kate zgjodhi një varëse të trashë zinxhir për të dhënë gjallëri një kombinimi të thjeshtë biznesor gjatë vizitës së saj te Forward Trust në Southend. Ajo kishte veshur një xhaketë houndstooth mbi një triko të errët gri, pantallona të zeza dhe loafers prej lëkure, ndërsa vuri në pah pamjen me vathë të artë të kthyer dhe një make-up me sytë e tymosur.
Sipas Harper’s Bazaar, varësja e trashë që Princesha nxori përsëri është një nga aksesorët e saj të preferuar dhe ishte parë më herët verën e kaluar me një kostum cerulean dhe një bluzë të bardhë me qafë të rrumbullakët. Po ashtu, në premierën globale të filmit “Digger” në Londër ajo kishte veshur një fustan purpurt Jenny Packham dhe një varëse me formë zemre, përbërës me diamante, perla dhe ametist, që i përkiste Lady Elizabeth Bowes-Lyon dhe ka më shumë se një shekull jetë.
Vizita te Forward Trust ishte pjesë e angazhimit të saj gjatë Javës së Ndërgjegjësimit për Varësinë në Mbretërinë e Bashkuar, që zhvillohet nga 19 deri më 25 shtator. Forward Trust është një organizatë britanike që ndihmon njerëzit të rimëkëmben nga varësitë; Princesha Kate është mbështetëse e organizatës që prej vitit 2021 dhe ka shprehur shpesh angazhimin e saj për çështje të shëndetit mendor dhe fizik.
Rikthimi i kësaj varëse tregoi se si një aksesor i guximshëm mund të personalizojë një veshje të thjeshtë pa e prishur elegancën institucionale; siç nënvizon Harper’s Bazaar, këtë lloj kombinimi Princesha e përdor shpesh për të sjellë një nuancë të freskët në pamjet e saj zyrtare.
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