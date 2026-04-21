“Printmaxxing”: Trendi që Sfidoi Luksin Minimalist
Stil i guximshëm me ngjyra dhe forma kontradiktore në pasarela
Bluzat me ngjyra kaleidoskopike, kontrollimet me dritare, vijat e ylberit dhe pikat klasike polka janë risitë që po pushtojnë pasarelat e Pranverës 2026. Ky trend i ri i quajtur “printmaxxing” shfaqet si kundërpeshë e ngjyrave neutrale dhe veshjeve të zeza të mërzitshme. Nuk është thjesht çështje e përdorimit të printimeve, por si i bashkon ato në mënyrë sa më të guximshme.
Carey Mulligan demonstroi këtë trend në paraqitjen e saj të fundit në tapetin e kuq me një fustan nga Dries Van Noten, i cili përmbante tre lloje të ndryshme lulesh. Një tjetër shembull u dha nga Alexa Demie, e cila shfaqi një stil ekzuberant me një fustan me vija nga Bob Mackie për premierën e “Euphoria”. Ndërsa Elle Fanning përdori vijat e hollë për premierën e “Margot’s Got Money Troubles” dhe stilizoi pamjen e saj me një shall të kuq gjaku, duke sjellë freski në një veshje formale.
Marka të tjera të njohura si Issey Miyake dhe Lovebirds po i japin jetë këtij trendi me krijime që tërheqin vëmendjen. Për shembull, pantallonat “City Collage” të Issey Miyake ofrojnë një peizazh urban me fragmente fotografike. Ndërkohë, Lovebirds krijojnë printime të frymëzuara nga natyra e bujshme e Sri Lankës, duke përfshirë gjethet e bananes dhe lotuset tropikale.
Për ata që duan të eksplorojnë “printmaxxing” në jetën e përditshme, Laura Vidrequin Roso sugjeron që të fillohet me një pjesë të vetme larg fytyrës ose qafës duke kombinuar gradualisht. Gazuar nga këshillat e themeluesve të Lovebirds, printimet janë një mënyrë e shkëlqyer për të sjellë energji dhe personalitet në veshjen tuaj, duke i trajtuar ato me të njëjtën qasje si ngjyrat, si shprehje e personalitetit të veçantë.
