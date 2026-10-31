Protesta në Prishtinë, protestuesit ndezin zjarre për t’u ngrohur
Një grup protestuesish gjatë marshimit të tyre sonte kanë ndezur zjarre për t’u ngrohur në rrugën “Luan Haradinaj” në Prishtinë.
Protesta e katërt radhazi në kryeqytet, e cila ka nisur rreth orës 17:00, po vazhdon teksa protestuesit janë shprehur për vazhdimin e tyre edhe në ditët në vijim, pas rastit tragjik të Arlinda Zekajt në Vitormiricë të Pejës të dielën e kaluar.
Protesta të ngjashme ka pasur ditëve të kaluara edhe në qytete të tjera, si në Ferizaj, Pejë e Mitrovicë.
Ndërkohë që lidhur me rastin e Arlinda Zekajt janë suspenduar 11 zyrtarë policorë, kryeprokurori dhe prokurorja në Pejë, teksa dorëheqje ka dhënë drejtori i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha.
Tema: kryesore
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