Protesta për Arlinda Zekajn në Prishtinë: thyhen rampat te Ministria e Drejtësisë, mesazhi i saj shkruhet në dyert e Qeverisë
Marshimi i nisur nga sheshi "Zahir Pajaziti" arriti te Qeveria, ku protestuesit hodhën mjete piroteknike dhe kërkuan dorëheqje e llogaridhënie institucionale
Marshimi i protestës së organizuar nga Kolektivi për Mendim dhe Veprim Feminist pas vrasjes së Arlinda Zekajt ka kaluar nga sheshi “Zahir Pajaziti” drejt institucioneve, ndërsa zhvillimi i ri i pasdites është përshkallëzimi para Ministrisë së Drejtësisë. Siç raporton Dosja X, protestuesit thyen rampat në hyrje të ministrisë, hynë në oborrin e institucionit dhe që aty kërkuan dorëheqjen e ministres Donika Gërvalla.
“Jepni dorëheqje”, thirrën protestuesit para ndërtesës, ndërsa thirrja “Liri, barazi, solidaritet” u përsërit gjatë marshimit, me kërkesën për llogaridhënie nga institucionet. Sipas të njëjtit raportim të Dosja X, gjatë protestës u rrëzuan edhe disa kontejnerë mbeturinash, ndërsa nga brenda ministrisë dikush filmonte protestën.
Marshimi arriti më pas para objektit të Qeverisë së Kosovës, ku, siç njofton Revista Kosovarja, protestuesit hodhën mjete piroteknike. Në dyert e Qeverisë u shkrua mesazhi “Tani po kuptoj pse ka kaq shumë vrasje”, fjali e marrë nga letra e Arlinda Zekajt, ndërsa aty u vizatua edhe një sëpatë me ngjyrë të kuqe, duke iu referuar mënyrës se si Arlinda u vra nga ish-kunati i saj.
Kolektivi organizator nuk e sheh protestën si mobilizim të një dite të vetme. Në thirrjen e tij, të cituar nga Dosja X, ai ka paralajmëruar se qytetarët do të dalin në rrugë edhe të enjten, të premten e në ditët në vijim dhe do të bllokojnë institucionet, sepse, sipas tij, ka ardhur momenti që shteti të japë llogari për rastet e vrasjes së grave.
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