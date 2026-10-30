Protesta/ Rama fton sërish studentët në tryezën e dialogut, vendos ftesat para Kryeministrisë
Kryeministri Edi Rama vijon t’i qëndrojë ftesës për dialog me studentët. Ashtu si çdo ditë tjetër, në një tryezë të gurtë të vendosur përpara sheshit të kryeministrisë, janë vendosur fletët me mbishkrimin “dialog”.
Rama e ka bërë të qartë se nuk do të largohet nga qeveria, por ka shprehur gatishmërinë për bisedime me studentët protestues për përmirësimin e kushteve arsimore.
Prej më shumë se dy javësh, grupe të rinjsh e qytetarësh grumbullohen përpara ministrisë së Arsimit dhe kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
Ditët e para të protestave u shoqëruan me tensione, përplasje mes studentëve dhe policisë, si dhe dëmtime të godinave shtetërore dhe bizneseve private. Në kuadër të këtyre ngjarjeve, qindra persona janë shoqëruar në komisariate, ndërsa disa të tjerë janë arrestuar me vendim gjykate.
Ndërkohë, qeveria ka prezantuar një paketë me gjashtë masa që synojnë trajtimin e pasojave të akteve të dhunshme gjatë protestave. Masat parashikojnë kompensimin e bizneseve të dëmtuara, vendosjen e përgjegjësisë financiare mbi personat që shkaktojnë dëme, si dhe ndryshime në legjislacionin për tubimet dhe në Kodin Penal.
Sipas propozimeve, gjobat mund të arrijnë deri në 500 mijë lekë për personat që vijojnë të qëndrojnë në tubime ku ushtrohet dhunë, edhe pasi policia ka dhënë paralajmërimet përkatëse. Parashikohen gjithashtu masa ndëshkuese për ata që nuk zbatojnë urdhrat e autoriteteve policore.
Një tjetër element i paketës është ngritja e një regjistri elektronik për personat e referuar ose të hetuar për vepra penale që lidhen me shtetin, rendin dhe sigurinë publike. Ndryshimet e propozuara përfshijnë gjithashtu kufizime për organizimin e tubimeve pranë institucioneve të rëndësishme, masa kundër nxitjes së dhunës në rrjetet sociale dhe ndëshkime për personat që fshehin identitetin gjatë protestave të dhunshme.
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