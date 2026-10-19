Protesta, Tabaku akuzon për dhunë ndaj studentëve: Rama të mbajë përgjegjësi politike, çdo abuzim të hetohet!
Deputetja e Partisë Demokratike dhe kryetarja e Komisionit për të Drejtat e Njeriut dhe Mjetet e Informimit Publik, Jorida Tabaku, denoncoi dhunën e ushtruar, sipas saj, ndaj studentëve dhe qytetarëve gjatë protestave, duke kërkuar hetim të plotë të ndërhyrjeve policore dhe përgjegjësi politike nga kryeministri Edi Rama.
Në konferencën për shtyp, Tabaku theksoi se përshkallëzimi i situatës është pasojë e një pakënaqësie të gjatë dhe e mungesës së reagimit të qeverisë ndaj kërkesave të protestuesve. Sipas saj, pas 150 ditësh protestë dhe gjashtë ditësh përplasjesh, përgjegjësia e kryeministrit shkon përtej ngjarjeve të fundit.
“Qeveria kishte përgjegjësinë të vepronte përpara se tensioni të mbërrinte këtu. Prandaj përgjegjësia politike e Edi Ramës fillon shumë përpara datës 13 tetor”, deklaroi Tabaku, shkruan A2.
Ajo solli në vëmendje shqetësimin e familjeve shqiptare, të cilat, krahas pasigurisë për të ardhmen e fëmijëve, sipas saj, po përballen tashmë edhe me frikën për sigurinë e tyre gjatë protestave dhe në ambientet e policisë.
Tabaku bëri të ditur se, së bashku me këshilltarët e PD-së në Kuvend, ka përgatitur një raport mbi ndërhyrjet e Policisë së Shtetit gjatë datave 13–18 tetor, mbështetur në pamje filmike, dëshmi, raportime, deklarata zyrtare dhe kontakte të drejtpërdrejta me qytetarët.
Sipas të dhënave që ajo paraqiti, të paktën 46 persona të kontaktuar në Bllokun e Sigurisë kishin shenja të dukshme dhune dhe nevojë për kontroll apo trajtim mjekësor. Tabaku tha gjithashtu se të dhënat e mbledhura flasin për mbi 1 mijë të rinj të shoqëruar ose të ndaluar gjatë këtyre ditëve.
Një shqetësim të veçantë ajo ngriti për trajtimin e të miturve, duke përmendur denoncime për marrje në pyetje pa praninë e prindit, psikologut apo avokatit, si dhe mangësi në shërbimin mjekësor. Ajo kërkoi zbardhjen e rastit të 19-vjeçarit të dëmtuar në këmbë më 13 tetor dhe të çdo rasti tjetër të denoncuar.
“Kur një qytetar ndodhet nën kontrollin e policisë, përgjegjësinë e mban shteti”, theksoi Tabaku, duke kërkuar që hetimi të përfshijë edhe zinxhirin drejtues: urdhrat e dhënë, mbikëqyrjen e ndërhyrjeve dhe reagimin pas denoncimeve të para.
Deputetja i bëri thirrje Prokurorisë të veprojë pa vonesë dhe ministrit të Brendshëm, Ervin Demo, t’i përgjigjet kërkesës së PD-së për të raportuar në Kuvend.
Në planin politik, Tabaku akuzoi Ramën për standard të dyfishtë ndaj qytetarëve që protestojnë dhe zyrtarëve që, sipas saj, kanë përfituar mbrojtje politike. Ajo kundërshtoi kërcënimet që, sipas deklaratës së saj, janë drejtuar ndaj protestuesve lidhur me bursat dhe përfitimet financiare.
Tabaku denoncoi edhe presionin ndaj medias. Sipas saj, janë identifikuar 27 raste dhune ose kërcënimi ndaj gazetarëve, në 25 prej të cilave përgjegjësia i atribuohet policisë. Ajo njoftoi se raporti do t’i përcillet Komisionit Europian, Komisionerit për të Drejtat e Njeriut të Këshillit të Europës dhe partnerëve ndërkombëtarë.
Duke dënuar njëkohësisht sulmet ndaj punonjësve të policisë dhe dëmtimin e pronës, Tabaku bëri thirrje për vazhdimin paqësor të protestës. Ajo kërkoi dorëheqjen e Edi Ramës dhe hapjen e një procesi për një qeveri tranzitore që garanton zgjedhje të lira e të ndershme, ndërsa u zotua të ndjekë rastet e denoncuara dhe të kërkojë llogaridhënie nga institucionet.
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