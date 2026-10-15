Protestat e dhunshme, ndeshja Egnatia-Midtjylland zhvendoset në stadiumin “Elbasan Arena”
UEFA ka vendosur që ndeshja Egnatia-Midtjylland, e vlefshme për fazën e ligës të UEFA Conference League, të zhvillohet në stadiumin “Elbasan Arena”, në Elbasan, për arsye sigurie, në kushtet e protestave që vijojnë këto ditë në Tiranë.
Ndeshja do të luhet në të njëjtën orë, 18:45, ndërsa ndryshon vetëm stadiumi ku do të zhvillohet përballja.
Kampionët e Shqipërisë do të nisin kështu rrugëtimin e tyre historik në fazën e ligës të UEFA Conference League, pas një ecurie të suksesshme në fazat kualifikuese.
Për Egnatian, kjo ndeshje përfaqëson një tjetër moment të rëndësishëm, teksa skuadra rrogozhinase synon të përfaqësojë denjësisht futbollin shqiptar në arenën europiane.
Përballë do të jetë skuadra daneze e Midtjylland, në një sfidë që shënon debutimin e Egnatias në këtë fazë të kompeticionit.
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