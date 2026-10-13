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Boterori

Mbrëmje me surpriza në Champions, Bayern ndalet nga norvegjezët, Interi pëson 4 gola, fitojnë Barcelona, Arsenal dhe Atleti

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Mbrëmje me surpriza në Champions, Bayern

Mbrëmja e së martës, 13 tetor 2026, ka sjellë emocione të mëdha në fazën e ligës së UEFA Champions League.

Rezultatet si më poshtë:

Arsenal 3–0 Lille

Arsenali siguroi një fitore bindëse pas një pjese të parë pa gola. Jurriën Timber, Eberechi Eze dhe Bukayo Saka shënuan në pjesën e dytë, duke i dhënë londinezëve tri pikë të rëndësishme.

Atlético Madrid 2–0 Manchester United

Mbrëmje e vështirë për Manchester United. Atlético kaloi në avantazh që në sekondat e para, ndërsa në pjesën e dytë e vulosi fitoren. United e mbylli ndeshjen me një lojtar më pak pas kartonit të kuq për Leny Yoro.

Galatasaray 1–4 Barcelona

Barcelona reagoi pas disavantazhit dhe arriti një fitore të thellë në transfertë. Katalanasit treguan forcën e tyre sulmuese, duke përmbysur rezultatin për të marrë tri pikët.

Inter 3–4 Club Brugge

Një nga surprizat e mbrëmjes erdhi në Milano, ku Club Brugge mposhti Interin në një ndeshje me gjashtë gola. Nicolò Tresoldi ishte protagonist i madh, duke realizuar 3 gola.

Viking 3–3 Bayern Munich

Bayern u përball me rezistencë të fortë nga skuadra norvegjeze, në një takim që solli shumë gola dhe emocione. Viking arriti të surprizojë gjigantët gjermanë, duke e mbajtur ndeshjen të hapur deri në fund.

Villarreal 3–1 Napoli

Villarreal mori një fitore të rëndësishme, duke përmbysur disavantazhin dhe duke lënë Napolin pa pikë në këtë transfertë europiane.

RB Leipzig 1–0 PSV Eindhoven

Leipzig siguroi një fitore minimale në një përballje të luftuar, ku një gol bëri diferencën mes dy skuadrave.

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