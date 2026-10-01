Protestuesit bllokojnë daljet e aeroportit të Prishtinës, autokolona e von der Leyen detyrohet të kalojë nga Harilaqi
Daljet rrugore nga Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari” u bllokuan sot nga protestuesit, duke detyruar autokolonën e presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, të ndjekë një itinerar alternativ përmes Harilaqit, siç njofton infofluks.com.
Sipas raportimeve nga terreni, autokolona u detyrua të kalojë nëpër ara dhe rrugë të pashtruara, pasi rrugët e zakonshme të daljes nga aeroporti ishin të pakalueshme për shkak të bllokimit. Qytetarë të mbledhur në disa pika pranë aeroportit po kundërshtojnë aktgjykimin e Gjykatës Speciale ndaj ish-krerëve të UÇK-së, dhe bllokimet ndikuan drejtpërdrejt në lëvizjen e eskortës së zyrtares së lartë evropiane.
Bllokimi u raportua edhe nga Klan Kosova, e cila njoftoi se qytetarët i bllokuan rrugën von der Leyenit dhe se autokolona po depërtonte me vështirësi drejt Prishtinës.
Vizita e von der Leyen në Kosovë zhvillohet në kuadër të turneut të saj në Ballkan dhe përfshin takime me krerët e shtetit, në Presidencë e në Qeveri, si dhe një konferencë të përbashkët për media. Ajo vjen në të njëjtën ditë me marshin e madh të paralajmëruar “Jo në emrin tim”, që mbahet në orën 16:00 në sheshin “Skënderbeu” në Prishtinë, kundër aktgjykimit të Hagës.
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