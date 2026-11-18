Protestuesit marshojnë drejt Kuvendit, vijon seanca plenare për buxhetin e vitit 2027
Pas grumbullimit të tyre para Ministrisë së Arsimit, protestuesit kanë nisur marshimin drejt Parlamentit, aty ku po zhvillohet edhe seanca plenare.
Protesta e ditës së sotme vjen pas njoftimit të studentëve se do të organizojnë tubime çdo të mërkurë dhe të shtunë, ku kërkojnë në mënyrë të panegociueshme dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe të qeverisë.
Ndërkohë, në Kuvend po vijon seanca plenare, e cila ka nisur që prej orës 10:00 të paradites, ku po diskutohen buxheti i vitit 2027 dhe paketa fiskale.
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