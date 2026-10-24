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Kronika

Protestuesit sulmojnë efektivët, institucionet dhe bizneset në Tiranë! Reagon Policia e Shtetit

· 2 min lexim
Policia e Shtetit

Protestuesit kanë thyer xhamat e disa bizneseve në kryeqytet ndërsa kanë sulmuar institucione edhe një bankë të nivelit të dytë në Rrugën e Kavajës.

Gjithashtu protestuesit kanë djegur edhe koshat e mbeturinave, kanë shkatërruar stacione autobusi si dhe i kanë vënë zjarrin disa kioskave.

Policia ka përdorur gaz lotsjellës dhe ujë me presion ndërsa protestuesit vijojnë të rezistojnë përballë efektivëve të policisë.

Përmes një reagimi, Policia e Shtetit i bën thirrje qytetarëve që të distancohen nga aktet e dhunës ndërsa theksojnë se dhuna e vazhdueshme cënon sigurinë e qytetarëve.

Reagimi

Gjatë protestës së ditës së sotme, punonjësit e Policisë së Shtetit janë përballur me akte të vazhdueshme dhune, të cilat rrezikojnë drejtpërdrejt jetën dhe shëndetin e tyre, si dhe sigurinë e qytetarëve.

Policia e Shtetit u bën thirrje të gjithë pjesëmarrësve në protestë të distancohen nga personat e maskuar dhe të dhunshëm, të cilët sulmojnë punonjësit e Policisë dhe institucionet, si dhe dëmtojnë pronën publike e private.

U bëjmë thirrje qytetarëve të shmangin zonat ku po ushtrohen akte dhune dhe të mos bëhen pjesë e veprimeve që cenojnë rendin dhe sigurinë publike.

E drejta për të protestuar në mënyrë paqësore është e garantuar me ligj. Dhuna, sulmet ndaj punonjësve të Policisë dhe dëmtimi i pronës publike e private janë të papranueshme dhe ndëshkohen me ligj.

Çdo veprim i dhunshëm që rrezikon jetën e punonjësve të Policisë dhe të qytetarëve do të trajtohet në përputhje me ligjin.

Policia e Shtetit vijon të jetë në krye të detyrës për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, në zbatim të ligjit dhe në shërbim të qytetarëve.

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