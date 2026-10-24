☁️
Tiranë 13°C · Vranët 24 Tetor 2026
S&P 500 7,624 ▼0.52%
DOW 52,215 ▼1.23%
NASDAQ 25,955 ▼0.21%
NAFTA 103.27 ▲3.82%
ARI 4,008 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682 EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682
₿ CRYPTO
BTC $80,511 ▼ -1.12% ETH $2,337 ▼ -2.61% XRP $1.2875 ▼ -1.58% SOL $101.2500 ▼ -2.64%
S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 % S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682 EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682
24 Tet 2026
Breaking
FOKUS – Kim Jong Un në vizitë të papritur në Kinë Çfarë ndodhi në 6 orë kaos në Tiranë? Protestuesit e maskuar me molotovë, gurë e flakë kundër institucioneve, bankave Malisheva mposht Drenicën dhe vazhdon të kryesojë Superligën 13 persona të plagosur nga protesta, mes tyre protestues, policë dhe gazetarë, qytetari i dëmtuar në sy jashtë rrezikut p� FOKUS – Arabia Saudite intercepton dy raketa balistike të lëshuara nga rebelët Houthi
Menu
Bota

FOKUS – Arabia Saudite intercepton dy raketa balistike të lëshuara nga rebelët Houthi

· 2 min lexim
dy raketa balistike të lëshuara

– Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi sot se kishte shkatërruar dy raketa balistike të lëshuara nga rebelët Houthi të Jemenit, të cilat synonin qytetet Taif dhe Yanbu, sipas Reuters.

Autoritetet saudite aktivizuan përkohësisht alarmet e sigurisë edhe në qytetin e shenjtë të Mekës dhe në Xhedah, por rreth dhjetë minuta më vonë njoftuan se rreziku kishte kaluar.

Incidenti ndodhi dy ditë pasi rebelët Houthi pretenduan se kishin sulmuar Ministrinë saudite të Mbrojtjes, objekte të gjigantit të naftës “Saudi Aramco” në Yanbu dhe Aeroportin Ndërkombëtar King Fahd në Dammam.

Autoritetet saudite raportuan se dy persona ishin vrarë, por nuk kanë konfirmuar zyrtarisht pretendimet për sulmet në Riad dhe Yanbu.

“Saudi Aramco” u kërkoi punonjësve të evakuonin selinë e kompanisë në Dhahran.

Përshkallëzimi i sulmeve është shoqëruar edhe me interceptimin e dronëve mbi Riad dhe Medinë.

Në fillim të tetorit, rebelët Houthi paralajmëruan kompanitë ajrore të shmangnin hapësirën ajrore saudite, me përjashtim të zonave mbi Mekë dhe Medinë.

Zhvillimet kanë ngritur shqetësime për sigurinë e infrastrukturës energjetike, transportin ajror dhe stabilitetin ekonomik të Arabisë Saudite. /Ad.Ab./ a.jor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu