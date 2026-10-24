Zjarri përfshin ish-shtëpinë e Hitlerit “Eagle’s Nest”, në Gjermani
Një zjarr përfshiu “Folenë e Shqiponjës”, ish-vendstrehimin e Adolf Hitlerit në Alpet Bavareze, të shtunën, më 24 tetor. Vendi historik, i njohur në gjermanisht si Kehlsteinhaus, ndodhet në majë të malit Obersalzberg, pranë Berchtesgaden, dhe është i vështirë për t’u arritur.
Rreth 200 zjarrfikës u angazhuan për të shuar flakët, ndërsa policia gjermane bëri të ditur se kishte ndaluar një të dyshuar.
Pamjet e publikuara tregojnë flakë dhe tym që ngrihen nga vendi i ngjarjes. Shkaku i zjarrit ende nuk është konfirmuar.
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