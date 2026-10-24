☁️
Tiranë 13°C · Vranët 24 Tetor 2026
S&P 500 7,624 ▼0.52%
DOW 52,215 ▼1.23%
NASDAQ 25,955 ▼0.21%
NAFTA 103.27 ▲3.82%
ARI 4,008 ▼1.29%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682 EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682
₿ CRYPTO
BTC $80,530 ▼ -1.03% ETH $2,339 ▼ -2.48% XRP $1.2867 ▼ -1.49% SOL $101.2000 ▼ -2.7%
S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 % S&P 500 7,624 ▼0.52 % DOW 52,215 ▼1.23 % NASDAQ 25,955 ▼0.21 % NAFTA 103.27 ▲3.82 % ARI 4,008 ▼1.29 %
EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682 EUR/USD 1.1201 EUR/GBP 0.8375 EUR/CHF 0.9237 EUR/ALL 90.7475 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5185 EUR/TRY 55.7035 EUR/JPY 175.69 EUR/CAD 1.5682
24 Tet 2026
Breaking
FOKUS – Kim Jong Un në vizitë të papritur në Kinë Çfarë ndodhi në 6 orë kaos në Tiranë? Protestuesit e maskuar me molotovë, gurë e flakë kundër institucioneve, bankave Malisheva mposht Drenicën dhe vazhdon të kryesojë Superligën 13 persona të plagosur nga protesta, mes tyre protestues, policë dhe gazetarë, qytetari i dëmtuar në sy jashtë rrezikut p� FOKUS – Arabia Saudite intercepton dy raketa balistike të lëshuara nga rebelët Houthi
Menu
Bota

Zjarri përfshin ish-shtëpinë e Hitlerit “Eagle’s Nest”, në Gjermani

· 1 min lexim

Një zjarr përfshiu “Folenë e Shqiponjës”, ish-vendstrehimin e Adolf Hitlerit në Alpet Bavareze, të shtunën, më 24 tetor. Vendi historik, i njohur në gjermanisht si Kehlsteinhaus, ndodhet në majë të malit Obersalzberg, pranë Berchtesgaden, dhe është i vështirë për t’u arritur.

Rreth 200 zjarrfikës u angazhuan për të shuar flakët, ndërsa policia gjermane bëri të ditur se kishte ndaluar një të dyshuar.

Pamjet e publikuara tregojnë flakë dhe tym që ngrihen nga vendi i ngjarjes. Shkaku i zjarrit ende nuk është konfirmuar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu