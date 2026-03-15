Pse Mamdani i Nju Jorkut po përballet me kritika për reagimin ndaj sulmeve kundër bashkëshortes së tij?
Bashkëshortja e kryetarit të bashkisë, Rama Duwaji, është kritikuar për një punë të mëparshme të lidhur me Palestinën, ndërsa reagimi i Mamdanit është kundërshtuar edhe nga disa prej mbështetësve të tij.
Kryetari i Bashkisë së Nju Jorkut, Zohran Mamdani, është gjendur në qendër të një stuhie politike për shkak të një pune të mëparshme ilustrimi të bashkëshortes së tij që lidhet me Palestinën.
Polemika filloi javën e kaluar, kur disa media të djathta raportuan për një punë të kaluar të Zonjës së Parë të qytetit të Nju Jorkut, Rama Duwaji, e lidhur me autoren palestineze Susan Abulhawa dhe disa komente shumë polemike që Abulhawa ka bërë.
Por reagimi i Mamdanit, i cili që atëherë i ka cilësuar deklaratat e mëparshme të Abulhawas si “të neveritshme”, ka shkaktuar reagime edhe nga disa prej mbështetësve të tij, të cilët thonë se ai rrezikon të përforcojë narrativa të dëmshme që barazojnë mbështetjen për palestinezët me ndjenja anti-hebraike.
Disa kritikë thonë gjithashtu se kjo situatë nxjerr në pah një standard të dyfishtë më të gjerë në Shtetet e Bashkuara, ku kryetari i parë mysliman i bashkisë së qytetit më të madh të vendit përballet me një kontroll shumë më të rreptë, ndërsa ligjvënës të profilit të lartë bëjnë sulme haptazi islamofobike pa pësuar pasoja.
Çfarë pune ishte në fjalë?
Lidhjet e Duwajit me Abulhawën u raportuan për herë të parë javën e kaluar nga faqja konservatore e lajmeve Washington Free Beacon.
Sipas saj, Duwaji, 28 vjeçe, ilustratore freelance, kishte realizuar një ilustrim për një “ese” të përmbledhur nga Abulhawa si pjesë e një koleksioni shkrimesh nga autorë në Gaza me titull “Every Moment is a Life”, të publikuar online nga platforma “Everything is Political”.
Abulhawa më vonë sqaroi se teksti nuk ishte një ese, por një tregim i shkurtër i shkruar nga një banor i Gazës i zhvendosur gjatë luftës që ajo e përshkroi si gjenocidale nga ana e Izraelit. Me titull “A Trail of Soap”, tregimi përshkruante vështirësitë dhe poshtërimet e përdorimit të një tualeti publik të improvizuar në enklavën e shkatërruar nga lufta.
Mamdani tha se Duwaji ishte porositur për ilustrimin nga një palë e tretë dhe nuk kishte “komunikuar apo takuar kurrë” Abulhawën, një pretendim që Abulhawa më pas e konfirmoi.
Cilat komente u theksuan në raportime?
Raporti i Free Beacon, si dhe artikuj të mëvonshëm nga New York Post dhe Jewish Insider, theksuan disa komente të mëparshme të Abulhawas.
Disa kritikë kanë pretenduar se disa prej postimeve të saj duket se i referohen të gjithë hebrenjve, një interpretim që Abulhawa e ka kundërshtuar.
Ajo ka thënë se deklaratat e saj pasqyrojnë dhimbjen që ka ndjerë si palestineze, e cila ka udhëtuar dy herë në Gaza për punë humanitare gjatë luftës që sipas saj është gjenocidale dhe që ka vrarë më shumë se 72 mijë palestinezë që nga tetori i vitit 2023.
Në një artikull të publikuar në faqen The Electronic Intifada, Abulhawa i përshkroi sulmet e 7 tetorit 2023 në jug të Izraelit nga luftëtarë palestinezë si një “moment spektakolar që tronditi botën”.
Në rrjetet sociale ajo ka dënuar atë që e quajti “masakër supremaciste hebraike” në Gaza, duke shkruar: “këta bij të satanit do të shijojnë atë që na kanë bërë ne”.
Ajo ka kritikuar gjithashtu ndikimin e Izraelit në politikën e jashtme, duke përdorur shprehje si “fantazma supremaciste hebraike”, “vampirë”, dhe në një rast duke e quajtur një komentues “buburrec supremacist hebraik”.
Si reagoi Mamdani?
Në një konferencë për shtyp javën e kaluar, Mamdani tha se përveç faktit që Duwaji nuk e kishte takuar kurrë Abulhawën, ajo gjithashtu nuk i kishte parë postimet në rrjetet sociale për të cilat bëhej fjalë.
“Dhe ne, si administratë, dhe mund t’ju them se administrata jonë – e cila është e ndarë nga Zonja e Parë, sepse ajo nuk ka rol në të – jemi kundër çdo forme paragjykimi… pa asnjë hezitim,” u tha ai gazetarëve.
“Unë mendoj se ajo retorikë është qartësisht e papranueshme. Mendoj se është e neveritshme,” shtoi ai, duke iu referuar postimeve të Abulhawas.
Çfarë ka thënë Abulhawa?
Në një deklaratë të gjatë me video të publikuar të shtunën, Abulhawa tha se shpresonte të sqaronte situatën “për zotin Mamdani, për mbështetësit dhe kritikët e tij, për gazetarët, për lexuesit e mi, për miqtë e mi dhe për publikun në përgjithësi”.
Ajo mohoi se komentet e saj përfaqësojnë antisemitizëm apo racizëm anti-hebraik, duke thënë se po i drejtohej strukturës së pushtetit sionist dhe mbështetësve të saj nga perspektiva e një palestinezeje që ka përjetuar pasojat e atij sistemi.
“Izraeli dhe, për rrjedhojë, izraelitët – meqë na thuhet vazhdimisht se janë e vetmja demokraci në rajon – kanë shkatërruar dhe grabitur gjithçka nga familja ime,” tha ajo.
“Ata kanë kryer gjenocidin para syve të botës, me gjithë gjakun dhe tmerrin e tij apokaliptik, plagët ndërbreznore dhe dëmin moral për gjithë njerëzimin.”
Abulhawa përshkroi gjithashtu ndjenjat e palestinezëve “të dhimbjes, zemërimit, përbuzjes apo urrejtjes, të shoqëruara me pafuqinë për ta ndalur vuajtjen”.
Ajo shtoi se do të vazhdojë të përdorë “privilegjin e të pasurit një zë… për të folur me forcë për ata që janë të pambrojtur ndaj dhunës koloniale të një shteti”.
Pse është kritikuar Mamdani?
Disa komentues që më parë e kanë mbështetur Mamdanin vunë në pikëpyetje vendimin e tij për t’u përfshirë në këtë debat, duke argumentuar se kjo vetëm sa ushqen narrativa të pasinqerta.
Aktivisti Shaiel Ben-Ephraim e përshkroi Mamdanin si “budalla që kërkoi falje dhe u përpoq të shpjegojë”.
“Asgjë nuk do të jetë kurrë e mjaftueshme për sionistët gjithsesi,” shkroi ai. “Qëndro drejt.”
Shkrimtari palestinez Mohammed El-Kurd kujtoi se vetë Mamdani kishte thënë se ishte futur në politikë i motivuar nga çështja e të drejtave të palestinezëve dhe shtoi se “është e drejtë ta mbajmë për fjalën e tij”.
Craig Mokhiber, ish-zyrtar i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, i kërkoi gjithashtu Mamdanit të mbajë një qëndrim të qartë.
“Harroni çfarë po ju thonë këshilltarët tuaj,” shkroi ai në rrjetin X.
“Frika nuk është një bazë e shëndoshë për politikë në këtë moment të historisë.”
Nga ana e saj, Abulhawa tha se nuk ishte personalisht “e zemëruar” me Mamdanin, por se situata duhet të shërbejë si një mësim.
“Ju iu nënshtruat forcave që përpiqen t’ju gërryejnë ju, bashkëshorten tuaj të talentuar dhe të bukur, dhe që bëhen më agresive me çdo kërkim faljeje apo lëshimi që bëni,” tha ajo.
“Nëse nuk bëni kujdes, ata do t’ju thithin shpirtin para se ta kuptoni.”
Cili është konteksti më i gjerë?
Mamdani u përball me një valë islamofobie gjatë fitores së tij të shpejtë politike vitin e kaluar. Ai është akuzuar shpesh për ndjenja anti-hebraike pasi ka dënuar politikat e Izraelit dhe ka përshkruar veprimet e tij në Gaza si “gjenocid”. Ai ka deklaruar vazhdimisht se është një lider për “të gjithë njujorkezët”.
Mamdani gjithashtu ka zhgënjyer disa mbështetës kur gjatë fushatës tha se do të “dekurajonte” përdorimin e shprehjes “globalise the intifada”, gjë që disa e panë si një lëshim ndaj kritikëve.
Disa kritikë kanë denoncuar një standard të dyfishtë në kontrollin intensiv ndaj Mamdanit për qëndrimet e tij politike dhe për lidhjet periferike të familjes së tij.
Kjo përfshinte së fundmi edhe pyetje për faktin që bashkëshortja e tij kishte “pëlqyer” postime në rrjetet sociale që lavdëronin rezistencën palestineze pas sulmeve të 7 tetorit 2023.
Në të njëjtën kohë, disa ligjvënës amerikanë kanë bërë postime haptazi islamofobike ndaj Mamdanit pa u përballur me pasoja serioze.
Senatori republikan Tommy Tuberville, për shembull, është kritikuar pak nga partia e tij edhe pse ka sulmuar vazhdimisht fenë e Mamdanit.
Në një postim në rrjetin X javën e kaluar, Tuberville reagoi ndaj një fotografie ku Mamdani po festonte iftarin, të vendosur pranë një fotografie të sulmeve të 11 shtatorit 2001 ndaj Qendrës Botërore të Tregtisë.
“Armiku është brenda portave,” shkroi Tuberville.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.