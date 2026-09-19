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Kronika

Publikohet fotografia e 58-vjeçares që u vra me thikë nga bashkëshorti në Tiranë

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u vra me thikë

Personi që shikoni në foto është 58-vjeçarja Lumturie Patushit, e cila u vra me thikë në gjoks mëngjesin e sotëm nga bashkëshorti i saj Hysni Patushi. Sipas njoftimit të policisë, ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 10:30, në rrugën “Panorama”, pas një konflikti të çastit mes çiftit.

Pas krimit, 68-vjeçari është larguar nga vendngjarja, por rreth dy orë më vonë është kapur dhe arrestuar nga blutë e Tiranës në zonën e Kamzës. Por ajo që e bënë ngjarjen edhe më të rëndë është se dyshohet se krimi ka ndodhur në prani të nipit të mitur dhe dhëndrit të çiftit.

Rrethanat e plota të ngjarjes ende nuk janë bërë të ditura. Policia dhe grupi hetimor vijojnë punën për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe zbardhjen e rrethanave të saj.

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