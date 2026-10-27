☀️
Tiranë 7°C · Kthjellët 27 Tetor 2026
S&P 500 7,723 ▲0.6%
DOW 52,378 ▲0.03%
NASDAQ 26,478 ▲1.18%
NAFTA 100.20 ▼1.53%
ARI 4,073 ▲0.86%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672
₿ CRYPTO
BTC $81,058 ▲ +1.17% ETH $2,354 ▲ +1.69% XRP $1.3255 ▲ +2.31% SOL $101.5700 ▲ +0.88%
S&P 500 7,723 ▲0.6 % DOW 52,378 ▲0.03 % NASDAQ 26,478 ▲1.18 % NAFTA 100.20 ▼1.53 % ARI 4,073 ▲0.86 % S&P 500 7,723 ▲0.6 % DOW 52,378 ▲0.03 % NASDAQ 26,478 ▲1.18 % NAFTA 100.20 ▼1.53 % ARI 4,073 ▲0.86 %
EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672 EUR/USD 1.1187 EUR/GBP 0.8379 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 90.8576 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5539 EUR/TRY 55.6656 EUR/JPY 176.09 EUR/CAD 1.5672
27 Tet 2026
Breaking
“Më dhemb shpirti për ish-partinë time”, Sula debat me Telitin: Berisha nuk doli në protestë… Britania ashpërson këshillën e udhëtimit për 16 vende të Lindjes së Mesme: rreziku i përshkallëzimit të papritur është i lartë Vrasja e Arlinda Zekajt, Miftaraj: Institucionet dështuan të nxjerrin mësime nga rasti i Sebahate Morinës Lajmërohet i dyshuarit për vrasjen e Arlinda Zekajt: I gjallë nuk dorëzohem… Dyshime për rregullsinë e tenderit 11 milionë euro për rrugën Jasikovac–Cmiljača në Bijelo Polje
Menu
Kosova

“Punë shtesë pa kompensim adekuat” – shtatë gazetarë largohen nga Klan Kosova, reagon AGK-ja

· 2 min lexim

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) ka shprehur shqetësim të thellë pas largimit të menjëhershëm nga puna të shtatë gazetarëve të portalit klankosova.tv, duke ngritur shqetësime për kushtet e punës dhe trajtimin e punonjësve në këtë medium.

Gazetarët e larguar janë Genita Ukaj, Lendita Elshani, Albina Haxholli, Lum Gashi, Albert Bajrami, Kasim Gërbeshi dhe Endrit Krasniqi.

Sipas AGK-së, bazuar në deklaratën publike dhe komunikimet me gazetarët, largimet kanë ardhur si pasojë e kërkesës së drejtuesve të portalit për angazhim shtesë gjatë zhvillimit të një spektakli televiziv, pa kompensim adekuat.

AGK-ja ka shprehur keqardhje për largimin e gazetarëve, të cilët i ka cilësuar si profesionistë me përvojë disavjeçare në mediat e Kosovës, duke vlerësuar se ata janë detyruar të largohen për shkak të trajtimit të padinjitetshëm.

Sipas Asociacionit, ky rast dëshmon edhe një herë për ambientin e vështirë të punës me të cilin përballen gazetarët në shumë redaksi në Kosovë.

Në reagimin e saj, AGK-ja i ka bërë thirrje Klan Kosovës dhe mediave të tjera që të respektojnë dispozitat e Ligjit të Punës, si dhe të garantojnë zbatimin e të drejtave të gazetarëve dhe punonjësve të tjerë.

Asociacioni ka shprehur solidaritet të plotë me shtatë gazetarët e larguar, duke u ofruar mbështetje për çdo nevojë, përfshirë edhe ndihmën ligjore.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu