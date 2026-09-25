Putin: Gati për bisedime me Kievin pas zgjedhjeve, por Ukraina do të vuajë pasojat e sulmeve ndaj civilëve
Presidenti rus Vladimir Putin tha të premten se Moska ishte gati të rifillonte negociatat me Kievin pas zgjedhjeve parlamentare, por Ukraina u përpoq të sulmonte kryeqytetin dhe sulmoi qendrat e votimit.
Rusia është “shëruar nga dëmet e shkaktuara nga sulmet ukrainase”, shtoi Putin, sipas mediave vendase. Përgjigja e saj ndaj sulmeve të Kievit ishte aq e fortë sa Ukraina bëri thirrje për armëpushim, pretendoi udhëheqësi rus.
Rusia nuk e kupton pse Ukraina sulmoi depot e dyqaneve të tregtisë elektronike Ozon dhe Wildberries, vazhdoi ai, duke paralajmëruar se që kur Kievi “filloi sulmet ndaj infrastrukturës civile, tani do të vuajë pasojat”.“Të gjitha propozimet për një zgjidhje paqësore janë në tryezë, por Rusia duhet të marrë në konsideratë se cilat janë në interesin e saj”, shtoi ai, sipas agjencive ruse.
Putin gjithashtu siguroi se Rusia nuk po përgatitet për armiqësi me Evropën. Rusia është e vetëdijshme se të drejtat e folësve rusisht po shkelen në shtetet baltike, por po i përgjigjet kësaj me mjete humanitare, shtoi ai.
Presidenti rus përshëndeti gjithashtu negociatat midis Presidentit të SHBA-së Donald Trump dhe homologut të tij kinez Xi Jinping.Së fundmi, në lidhje me udhëtimin e tij në samitin e APEC-ut, i cili do të mbahet në Shenzhen të Kinës më 18-19 nëntor, Putin tha se kjo do të varet nga situata brenda Rusisë.
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