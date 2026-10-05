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05 Tet 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Qeveria e Jemenit pretendon 1,122 sulme ndaj pozicioneve të Huthi-t: 1,747 luftëtarë të vrarë

Zëdhënësi i forcave pro-qeveritare thotë se sulmet me avionë, dronë, raketa dhe artileri u kryen në Saada, al-Jawf, Taiz dhe bregdetin e vendit; Al Jazeera thekson se raporti i betejës nuk mund të verifikohet.

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Forcat e lidhura me qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit pretendojnë se kanë kryer 1,122 sulme kundër pozicioneve të Huthi-t, duke përfshirë pozicione artilerie, lëshues raketash dhe qendra komandimi, siç njofton Al Jazeera.

Në një postim në X, gjeneral brigade Majid Abdullah Al-Nuzaili, zëdhënës i forcave pro-qeveritare, tha se sulmet, të kryera me avionë lufte, dronë, raketa, artileri dhe snajperë, u zhvilluan në provincat Saada, al-Jawf, Taiz dhe në bregdetin e vendit. Ai pretendoi se rreth 1,747 luftëtarë të Huthi-t u vrarë në këto operacione.

Al Jazeera thekson se nuk ka mundur ta verifikojë në mënyrë të pavarur këtë raport beteje, i cili vjen në kulmin e mjegullës së luftës ku secila palë raporton shifrat e veta të suksesit.

Pretendimi vjen pas ofensivës së madhe të shpallur nga qeveria e Jemenit për të rimarrë të gjitha territoret e mbajtura nga Huthi-t, ndërsa luftimet në vend janë përshkallëzuar ndjeshëm javët e fundit.

Forca pro-qeveritare të Jemenit në provincën Taiz.

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