Koalicioni saudit godet portin e Hodeidahut dhe objektiva në Saada e Amran
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite që lufton në Jemen njoftoi se forcat e tij goditën “kapacitetet operacionale” në portin e Hodeidahut, portin kryesor të vendit në Detin e Kuq që kontrollohet nga lëvizja Huthi. Në një deklaratë të shkurtër në rrjetin X, koalicioni shtoi se shkatërroi edhe disa objektiva në governoratet veriore Saada dhe Amran, siç njofton Al Jazeera.
Sulmi erdhi vetëm disa orë pasi koalicioni kishte urdhëruar civilët të evakuonin portin “për sigurinë e tyre”, një urdhër që u botua më herët edhe në 24-ore.com si sinjal për sulme të reja. Zëdhënësi ushtarak i Huthi-ve, Yahya Saree, kishte paralajmëruar paraprakisht se grupi do të godiste portin e Xhedes dhe porte të tjera saudite në Detin e Kuq nëse Hodeidahu sulmohej, ndaj tani pritet reagimi i Huthi-ve.
Hodeidahu ka rëndësi strategjike për ekonominë e Jemenit, pasi më shumë se 90 për qind e mallrave të importuara të vendit hyjnë përmes këtij porti. Qeveria e Jemenit e njohur ndërkombëtarisht ka mbrojtur goditjet ndaj infrastrukturës së portit nga aleatët e koalicionit, duke akuzuar Huthi-t se aty marrin armë të kontrabanduara nga Irani dhe zhvillojnë operacione ushtarake, si dhe se personel i lidhur me shtabin e përgjithshëm iranian vepron nga objektet e portit duke mbikëqyrur kontrabandën e armëve dhe materialeve për raketa e dronë.
Ndërkohë, në frontin lindor të Arabisë Saudite, mbrojtja ajrore e koalicionit kapi dhe shkatërroi katër dronë mbi Ras Tanura, në Provincën Lindore, njoftoi zëdhënësi i koalicionit, gjeneralmajor Turki al-Maliki. Sipas tij, nga kapja ranë fragmente, por nuk u raportuan viktima. Kapja e katër dronëve erdhi pak pasi një dron tjetër ishte rrëzuar mbi të njëjtën provincë.
Goditja ndaj Hodeidahut shënon një përshkallëzim të ri të luftës mes koalicionit saudit dhe Huthi-ve të mbështetur nga Irani, në një kohë kur porti mbetet jetik jo vetëm për furnizimet e Jemenit, por edhe për sigurinë e lundrimit ndërkombëtar në Detin e Kuq dhe ngushticën Bab al-Mandeb.
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