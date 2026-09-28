Qeveria zgjat TVSH-në e ulur për dizelin deri më 12 tetor — njofton ministrja Dimitrieska-Koçoska
Qeveria e Maqedonisë së Veriut zgjati sot (28 shtator 2026) masën që ul TVSH-në për dizelin nga 18% në 10%, deri më 12 tetor, siç njofton Večer Pres.
Lajmin e bëri të ditur ministrja e Financave, Gordana Dimitrieska-Koçoska, e cila theksoi se ‘Qeveria vazhdon të mbrojë standardin e qytetarëve dhe stabilitetin e ekonomisë vendase’.
Masa preferenciale kishte nisur më 15 shtator, me synim zbutjen e rritjes së çmimeve të karburanteve, dhe vendimi i sotëm vjen një ditë para skadimit të saj. Për vazhdimin e masës raportojnë gjithashtu TV21, 360 степени, Fokus dhe Sloboden Pečat.
Po sot, Komisioni Rregullator për Energjetikë shpall çmimet e reja të karburanteve që hyjnë në fuqi nga mesnata — dizeli shtrenjtohet, sipas raportimit të Press24.
Tema: dizel karburante qeveria TVSH
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