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28 Sht 2026
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Maqedonia e Veriut

Qeveria zgjat TVSH-në e ulur për dizelin deri më 12 tetor — njofton ministrja Dimitrieska-Koçoska

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Qeveria e Maqedonisë së Veriut zgjati sot (28 shtator 2026) masën që ul TVSH-në për dizelin nga 18% në 10%, deri më 12 tetor, siç njofton Večer Pres.

Lajmin e bëri të ditur ministrja e Financave, Gordana Dimitrieska-Koçoska, e cila theksoi se ‘Qeveria vazhdon të mbrojë standardin e qytetarëve dhe stabilitetin e ekonomisë vendase’.

Masa preferenciale kishte nisur më 15 shtator, me synim zbutjen e rritjes së çmimeve të karburanteve, dhe vendimi i sotëm vjen një ditë para skadimit të saj. Për vazhdimin e masës raportojnë gjithashtu TV21, 360 степени, Fokus dhe Sloboden Pečat.

Po sot, Komisioni Rregullator për Energjetikë shpall çmimet e reja të karburanteve që hyjnë në fuqi nga mesnata — dizeli shtrenjtohet, sipas raportimit të Press24.

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