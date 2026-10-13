Qindra njerëz në radhë në Hong Kong për Van Gogh-un e padukshëm prej 60 vjetësh: «Gështenjat në lulëzim» shfaqet para ankandit rekord
Piktura e Vincent van Gogh-ut e vitit 1890, e paekspozuar në publik që nga viti 1964, u shfaq të martën në Hong Kong përpara ankandit të Sotheby's në Nju Jork më 18 nëntor, ku vlerësohet rreth 180 milionë dollarë dhe mund të thyejë rekordin e ankandeve për artistin.
Qindra dashamirës të artit qëndruan në radhë të martën në Hong Kong për të parë nga afër një pikturë të Vincent van Gogh-ut që nuk ishte ekspozuar në publik prej më shumë se gjashtë dekadash, siç njofton Reuters. Vepra «Châtaigniers en fleurs» («Gështenjat në lulëzim») është ndalesa kryesore e turneut aziatik të koleksionit Blaquier-Arrieta dhe në Hong Kong shfaqet nga 13 deri më 15 tetor, përpara se të dalë në ankand në Nju Jork. «Nuk kisha dëgjuar kurrë për këtë pikturë, ndaj doja ta shihja me sytë e mi», tha për agjencinë vizitorja Li Shanshan, 50 vjeçe, e cila udhëtoi rreth dy orë e gjysmë nga Shenzheni për ekspozimin.
Piktura u krijua në maj të vitit 1890, rreth datës 24 maj, në Auvers-sur-Oise, vetëm pak ditë pasi artisti doli nga azili i Saint-Rémy-de-Provence dhe rreth dy muaj përpara vdekjes së tij në moshën 37-vjeçare. Një pemë gjigante gështenje në lulëzim të plotë dominon kompozimin, ndërsa poshtë saj ecin tri gra me çadra në stil japonez dhe një figurë e vetmuar. Sipas Sotheby’s, kjo është një nga vetëm tetë peizazhet e periudhës së Auvers-it që ndodhen ende në duar private, dhe ekspozimi i saj i fundit publik daton në vitin 1964, në Muzeun Guggenheim të Nju Jorkut.
Ankandi do të mbahet më 18 nëntor në Nju Jork, ku koleksioni Blaquier-Arrieta — dymbëdhjetë vepra të impresionizmit dhe post-impresionizmit, mes tyre edhe «Arlequin» i Paul Cézanne-it dhe «Le Jardin des Tuileries» i Claude Monet-it — vlerësohet në total rreth 450 milionë dollarë. Vetëm Van Gogh-u pritet të arrijë rreth 180 milionë dollarë, shumë mbi rekordin aktual të artistit në ankand, 117.2 milionë dollarë, të vendosur në vitin 2022. Scott Niichel, i departamentit të artit modern dhe bashkëkohor të Sotheby’s në Nju Jork, e përshkroi pikturën si një moment optimizmi dhe energjie të jashtëzakonshme në krijimtarinë e artistit.
Historia e pronësisë së veprës është po aq e pasur: pas vdekjes së Van Gogh-ut ajo kaloi te vëllai i tij Theo, pastaj te e veja e këtij të fundit, Johanna van Gogh-Bonger, dhe djali i tyre; më vonë e zotëruan botuesi gjerman Samuel Fischer dhe kompozitori e producenti amerikan George «Buddy» DeSylva, bashkëthemelues i Capitol Records. Në vitin 1953 e bleu koleksionistja njujorkeze Harriet Harris-Jonas, ndërsa në vitin 1975 familja Blaquier e bleu nga galeria Wildenstein — dhe që atëherë ajo nuk u shfaq më në publik.
Pas Hong Kong-ut, ekspozimi i koleksionit vazhdon në Paris nga 19 deri më 23 tetor dhe në Nju Jork nga 7 deri më 17 nëntor, përpara shitjes së mbrëmjes së 18 nëntorit. Për dashamirësit e artit, këto ditë janë mundësia e parë pas më shumë se 60 vjetësh për ta parë pikturën nga afër — dhe ndoshta e fundit, përpara se ajo të kalojë në duart e një pronari të ri.
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