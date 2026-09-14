Quiche Lorraine franceze — tarta e famshme me proshutë dhe djathë
Një tartë e butë dhe kremoze me bazë brumi të krokantë, e mbushur me proshutë, djathë Gruyère dhe një përzierje të butë vezësh me krem — e përkryer për mëngjes, drekë apo darkë të lehtë.
Përbërësit
- 1 fletë brumi tartë (pâte brisée), rreth 300 g
- 150 g proshutë të tymosur, e prerë në kubikë të vegjël
- 100 g djathë Gruyère ose Emmental, i grirë
- 3 vezë të mëdha
- 200 ml krem kuzhine
- 100 ml qumësht
- 1 majë arrë moskat (nutmeg)
- Kripë dhe piper i zi sipas shijes
- 1 lugë gjelle gjalpë për lyerjen e tavës
Hapat e përgatitjes
- Nxeh furrën në 180°C. Lye një tavë tarta rreth 24 cm me gjalpë dhe shtrije brumin në të, duke i ngritur anët. Shpo bazën me pirun.
- Piqi brumin bosh (blind baking) për 10 minuta, duke vendosur peshë ose fasule të thata mbi letër furre, pastaj hiqi ato.
- Shpërndaje proshutën e prerë dhe djathin e grirë mbi bazën e pjekur të brumit.
- Në një tas, rrihi vezët me kremin e kuzhinës dhe qumështin. Shtoj arrë moskatin, kripën dhe piperin dhe përzieji mirë.
- Hidhe përzierjen me kujdes mbi mbushjen në tavë.
- Piqi në 180°C për 30–35 minuta, derisa sipërfaqja të jetë e artë dhe qendra të jetë vendosur (të mos tundet shumë).
- Lëre të ftohet 10 minuta para se ta presësh dhe ta servirish të ngrohtë.
Kohëzgjatja dhe porcionet
Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e gatimit: 35–40 minuta | Porcione: 6–8
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