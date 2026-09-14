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Receta gatimi

Quiche Lorraine franceze — tarta e famshme me proshutë dhe djathë

Një tartë e butë dhe kremoze me bazë brumi të krokantë, e mbushur me proshutë, djathë Gruyère dhe një përzierje të butë vezësh me krem — e përkryer për mëngjes, drekë apo darkë të lehtë.

· 2 min lexim

Përbërësit

  • 1 fletë brumi tartë (pâte brisée), rreth 300 g
  • 150 g proshutë të tymosur, e prerë në kubikë të vegjël
  • 100 g djathë Gruyère ose Emmental, i grirë
  • 3 vezë të mëdha
  • 200 ml krem kuzhine
  • 100 ml qumësht
  • 1 majë arrë moskat (nutmeg)
  • Kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • 1 lugë gjelle gjalpë për lyerjen e tavës

Hapat e përgatitjes

  1. Nxeh furrën në 180°C. Lye një tavë tarta rreth 24 cm me gjalpë dhe shtrije brumin në të, duke i ngritur anët. Shpo bazën me pirun.
  2. Piqi brumin bosh (blind baking) për 10 minuta, duke vendosur peshë ose fasule të thata mbi letër furre, pastaj hiqi ato.
  3. Shpërndaje proshutën e prerë dhe djathin e grirë mbi bazën e pjekur të brumit.
  4. Në një tas, rrihi vezët me kremin e kuzhinës dhe qumështin. Shtoj arrë moskatin, kripën dhe piperin dhe përzieji mirë.
  5. Hidhe përzierjen me kujdes mbi mbushjen në tavë.
  6. Piqi në 180°C për 30–35 minuta, derisa sipërfaqja të jetë e artë dhe qendra të jetë vendosur (të mos tundet shumë).
  7. Lëre të ftohet 10 minuta para se ta presësh dhe ta servirish të ngrohtë.

Kohëzgjatja dhe porcionet

Koha e përgatitjes: 20 minuta  |  Koha e gatimit: 35–40 minuta  |  Porcione: 6–8

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