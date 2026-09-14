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Receta gatimi

Pulë tikka masala — pjata klasike indiane me salcë kremozë domatesh dhe erëza

· 3 min lexim

Pulë tikka masala është një nga pjatat më të famshme të kuzhinës indiane në të gjithë botën: copa pule të marinuara në kos me erëza aromatike piqen fillimisht dhe më pas bashkohen me një salcë të butë e kremoze me domate. Rezultati është një gjellë e ngrohtë, plot shije, që shkon për mrekulli me oriz basmati ose bukë naan.

Përbërësit (për 4–6 persona)

Për marinadën:

  • 800 g gjoks pule, i prerë në copa
  • 200 g kos natyral
  • 2 lugë gjelle lëng limoni
  • 2 thelpinj hudhre, të shtypur
  • 1 lugë çaji xhenxhefil i grirë
  • 1 lugë çaji spec i kuq (paprika)
  • 1 lugë çaji garam masala
  • 1 lugë çaji qimnon (kumin) i bluar
  • 1 lugë çaji kripë

Për salcën:

  • 2 lugë gjelle gjalpë (ose vaj)
  • 1 qepë e madhe, e grirë imët
  • 3 thelpinj hudhre, të shtypur
  • 1 lugë gjelle xhenxhefil i grirë
  • 400 g domate të grira (konservë)
  • 200 ml krem qumështi (pana)
  • 1 lugë çaji garam masala
  • 1 lugë çaji qimnon i bluar
  • 1 lugë çaji koriandër i bluar
  • 1/2 lugë çaji shafran Indie (turmerik)
  • kripë dhe piper sipas shijes
  • koriandër i freskët për zbukurim

Hapat e përgatitjes

  1. Përzieni në një enë kosin, lëngun e limonit, hudhrën, xhenxhefilin dhe të gjitha erëzat e marinadës. Shtoni copat e pulës, përzieni mirë që të mbulohen plotësisht, mbulojeni enën dhe lëreni në frigorifer të marinohet të paktën 1 orë (ideale 4–6 orë, ose gjithë natën).
  2. Ngrohni furrën në 220°C. Rregulloni copat e pulës në një tepsi me letër pjekjeje dhe piqini 15–20 minuta, derisa të marrin pak ngjyrë në sipërfaqe.
  3. Ndërkohë përgatisni salcën: shkrini gjalpin në një tigan të thellë dhe skuqni qepën 5–6 minuta derisa të zbutet. Shtoni hudhrën dhe xhenxhefilin dhe skuqni edhe 1 minutë.
  4. Shtoni erëzat e thata (garam masala, qimnon, koriandër, turmerik) dhe skuqini rreth 30 sekonda që të çlirojnë aromën.
  5. Hidhni domatet e grira, ulni zjarrin dhe ziejini 10–12 minuta, derisa salca të trashet pak.
  6. Shtoni kremin e qumështit, përzieni mirë dhe rregulloni kripën e piperin sipas shijes.
  7. Shtoni në salcë copat e pulës të pjekura dhe ziejini së bashku 8–10 minuta në zjarr të ulët, që shijet të bashkohen.
  8. Shërbejeni të ngrohtë me oriz basmati ose bukë naan, të zbukuruar me gjethe koriandri të freskët.

Koha e përgatitjes: 20 minuta (plus të paktën 1 orë marinim). Koha e gatimit: rreth 40 minuta. Numri i porcioneve: 4–6.

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