Pulë tikka masala — pjata klasike indiane me salcë kremozë domatesh dhe erëza
Pulë tikka masala është një nga pjatat më të famshme të kuzhinës indiane në të gjithë botën: copa pule të marinuara në kos me erëza aromatike piqen fillimisht dhe më pas bashkohen me një salcë të butë e kremoze me domate. Rezultati është një gjellë e ngrohtë, plot shije, që shkon për mrekulli me oriz basmati ose bukë naan.
Përbërësit (për 4–6 persona)
Për marinadën:
- 800 g gjoks pule, i prerë në copa
- 200 g kos natyral
- 2 lugë gjelle lëng limoni
- 2 thelpinj hudhre, të shtypur
- 1 lugë çaji xhenxhefil i grirë
- 1 lugë çaji spec i kuq (paprika)
- 1 lugë çaji garam masala
- 1 lugë çaji qimnon (kumin) i bluar
- 1 lugë çaji kripë
Për salcën:
- 2 lugë gjelle gjalpë (ose vaj)
- 1 qepë e madhe, e grirë imët
- 3 thelpinj hudhre, të shtypur
- 1 lugë gjelle xhenxhefil i grirë
- 400 g domate të grira (konservë)
- 200 ml krem qumështi (pana)
- 1 lugë çaji garam masala
- 1 lugë çaji qimnon i bluar
- 1 lugë çaji koriandër i bluar
- 1/2 lugë çaji shafran Indie (turmerik)
- kripë dhe piper sipas shijes
- koriandër i freskët për zbukurim
Hapat e përgatitjes
- Përzieni në një enë kosin, lëngun e limonit, hudhrën, xhenxhefilin dhe të gjitha erëzat e marinadës. Shtoni copat e pulës, përzieni mirë që të mbulohen plotësisht, mbulojeni enën dhe lëreni në frigorifer të marinohet të paktën 1 orë (ideale 4–6 orë, ose gjithë natën).
- Ngrohni furrën në 220°C. Rregulloni copat e pulës në një tepsi me letër pjekjeje dhe piqini 15–20 minuta, derisa të marrin pak ngjyrë në sipërfaqe.
- Ndërkohë përgatisni salcën: shkrini gjalpin në një tigan të thellë dhe skuqni qepën 5–6 minuta derisa të zbutet. Shtoni hudhrën dhe xhenxhefilin dhe skuqni edhe 1 minutë.
- Shtoni erëzat e thata (garam masala, qimnon, koriandër, turmerik) dhe skuqini rreth 30 sekonda që të çlirojnë aromën.
- Hidhni domatet e grira, ulni zjarrin dhe ziejini 10–12 minuta, derisa salca të trashet pak.
- Shtoni kremin e qumështit, përzieni mirë dhe rregulloni kripën e piperin sipas shijes.
- Shtoni në salcë copat e pulës të pjekura dhe ziejini së bashku 8–10 minuta në zjarr të ulët, që shijet të bashkohen.
- Shërbejeni të ngrohtë me oriz basmati ose bukë naan, të zbukuruar me gjethe koriandri të freskët.
Koha e përgatitjes: 20 minuta (plus të paktën 1 orë marinim). Koha e gatimit: rreth 40 minuta. Numri i porcioneve: 4–6.
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