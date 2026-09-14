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Receta gatimi

Spanakopita greke — byrek tradicional me spinaq dhe djathë feta

· 2 min lexim

Spanakopita është byreku më i famshëm i kuzhinës greke — petë të holla filoje të pjekura deri sa marrin ngjyrë të artë, të mbushura me spinaq, djathë feta, qepë të njoma dhe kopër. Shërbehet e nxehtë ose në temperaturë ambienti, si meze apo si vakt i lehtë.

Përbërësit

  • 500 g spinaq i freskët (ose 400 g spinaq i ngrirë, i shkrirë dhe i kulluar)
  • 250 g djathë feta, i thërrmuar
  • 100 g djathë i bardhë i thërrmuar (opsional)
  • 4 qepë të njoma, të grira hollë
  • 1 tufë kopër e freskët, e grirë (ose majdanoz)
  • 3 vezë
  • 250 g petë filoje (peta të holla)
  • 120 ml vaj ulliri (ose gjalpë i shkrirë) për lyerjen e petëve
  • Kripë, piper i zi sipas shijes

Hapat e përgatitjes

  1. Ngrohe furrën në 180°C. Lye me vaj një tavë pjekjeje mesatare.
  2. Nëse përdor spinaq të freskët: kaurdisje me pak vaj për 2-3 minuta derisa të zbutet, pastaj kulloje mirë dhe copëtoje. Nëse i ngrirë: shkrjeje dhe shtrydhe ujin.
  3. Në një enë të madhe përziej spinaqin, fetën e thërrmuar, djathin e bardhë, qepët e njoma, koprën, vezët e rrahura, kripë dhe piper.
  4. Vendos një petë filoje në tavë, lyeje lehtë me vaj ulliri, përsërit me 5-6 petë të tjera si bazë.
  5. Shpërnda mbushjen në mënyrë të barabartë mbi petët, pastaj mbuloje me 5-6 petë të tjera, duke i lyer secilën me vaj.
  6. Rrudhos ose përkulo skajet e petëve brenda tavës. Lyeje sipërfaqen me vaj dhe me një vezë të rrahur për ngjyrë të artë.
  7. Prite në katrorë para pjekjes (për të shërbyer lehtë më pas) dhe piqe 35-40 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë dhe krokante.
  8. Lëre të ftohet 10 minuta, pastaj shërbeje.

Koha: Përgatitja 25 minuta • Pjekja 40 minuta • Porcione: 6-8

Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

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