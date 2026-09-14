Spanakopita greke — byrek tradicional me spinaq dhe djathë feta
Spanakopita është byreku më i famshëm i kuzhinës greke — petë të holla filoje të pjekura deri sa marrin ngjyrë të artë, të mbushura me spinaq, djathë feta, qepë të njoma dhe kopër. Shërbehet e nxehtë ose në temperaturë ambienti, si meze apo si vakt i lehtë.
Përbërësit
- 500 g spinaq i freskët (ose 400 g spinaq i ngrirë, i shkrirë dhe i kulluar)
- 250 g djathë feta, i thërrmuar
- 100 g djathë i bardhë i thërrmuar (opsional)
- 4 qepë të njoma, të grira hollë
- 1 tufë kopër e freskët, e grirë (ose majdanoz)
- 3 vezë
- 250 g petë filoje (peta të holla)
- 120 ml vaj ulliri (ose gjalpë i shkrirë) për lyerjen e petëve
- Kripë, piper i zi sipas shijes
Hapat e përgatitjes
- Ngrohe furrën në 180°C. Lye me vaj një tavë pjekjeje mesatare.
- Nëse përdor spinaq të freskët: kaurdisje me pak vaj për 2-3 minuta derisa të zbutet, pastaj kulloje mirë dhe copëtoje. Nëse i ngrirë: shkrjeje dhe shtrydhe ujin.
- Në një enë të madhe përziej spinaqin, fetën e thërrmuar, djathin e bardhë, qepët e njoma, koprën, vezët e rrahura, kripë dhe piper.
- Vendos një petë filoje në tavë, lyeje lehtë me vaj ulliri, përsërit me 5-6 petë të tjera si bazë.
- Shpërnda mbushjen në mënyrë të barabartë mbi petët, pastaj mbuloje me 5-6 petë të tjera, duke i lyer secilën me vaj.
- Rrudhos ose përkulo skajet e petëve brenda tavës. Lyeje sipërfaqen me vaj dhe me një vezë të rrahur për ngjyrë të artë.
- Prite në katrorë para pjekjes (për të shërbyer lehtë më pas) dhe piqe 35-40 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë dhe krokante.
- Lëre të ftohet 10 minuta, pastaj shërbeje.
Koha: Përgatitja 25 minuta • Pjekja 40 minuta • Porcione: 6-8
Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)
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