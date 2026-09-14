Porter Martone i gatshëm për sezonin e tij të parë të plotë me Philadelphia Flyers
Porter Martone po përgatitet për pritjen e vëmendjes që sjell sezoni i tij i parë i plotë në NHL pas ndikimit që pati në përfundim të kampionatit të kaluar. 19-vjeçari ndihmoi Flyers të ktheheshin në play-off pas pesë vitesh, shënoi 10 pikë (4 gola, 6 asistime) në nëntë ndeshjet e para të karrierës në NHL dhe u bë i pari adoleshent në historinë e ligës që shënoi golin vendimtar në dy ndeshjet e tij të para të play-off-it.
Sipas nhl, ai konsiderohet kandidat për Çmimin Calder dhe pritet të japë kontribut në përmirësimin e power play-t të skuadrës, që sezonin e kaluar renditej i fundit në ligë; gjithashtu është renditur i dyti në listën e perspektivave për sezonin 2026-27. Martone shpreh se presioni nuk e tremb, përkundrazi: “Më pëlqejnë momentet me presion të lartë,” ka thënë ai, duke nënvizuar se ndihet i motivuar nga pritshmëritë rreth tij.
Gjatë hyrjes së tij në ekip llogariten edhe episodet e spikatura të formës: në ndeshjen ndaj Washingtonit më 31 mars realizoi pesë goditje në portë, ndërsa dy ditë më vonë kundër Detroitit regjistroi asistimin e parë dhe nëntë goditje në portë, rekord për të te të rinjtë at sezon. Në dhjetë ndeshjet e fundit të rregullta të sezonit pati 32 goditje në portë, më shumë se çdo lojtar tjetër i Flyers, dhe shënoi të paktën një pikë në gjashtë ndeshjet e fundit të sezonit (4 gola, 5 asistime). Bashkëlojtarët e vlerësojnë menjëherë ndikimin e tij: Trevor Zegras tha se Martone i tejkaloi pritshmëritë, ndërsa mbrojtësi Jamie Drysdale thekson se ai di të menaxhojë luhatjet dhe ka një prirje të veçantë për momentet vendimtare.
Martone ka treguar gjithashtu pjekuri konkurruese që më herët në karrierë: kapitull i skuadrës së tij në Ontario Hockey League si 17-vjeçar, lider i Michigan State në gola dhe pikë si freskues 18-vjeçar dhe bashkëudhëtues i golave si kapiten i Kanadasë në Kampionatin Botëror Juniorë 2026. Pas përfaqësimit te Kanadaja në Kampionatin Botëror IIHF 2026, ku regjistroi pesë pikë (1 gol, 4 asistime) në 10 ndeshje, ai mori disa javë pushim para se t’i rikthehej përgatitjeve për sezonin e ardhshëm.
Fokus kryesor i punës së tij këtë verë ka qenë përmirësimi i xhgitjes dhe shpejtësisë; në kampin zhvillimor të Flyers ai punoi intensivisht në power skating dhe detaje teknike. Drejtori i zhvillimit të lojtarëve, Riley Armstrong, vërejti përparime të dukshme, duke thënë se Martone ishte prezent në shumicën e seancave dhe ka bërë hapa të rëndësishëm për të forcuar aspektet fizike të lojës së tij. Martone vetë insiston se do të vazhdojë të punojë çdo ditë për të qenë më i mirë dhe për të dhënë kontribut të qëndrueshëm gjatë 84 ndeshjeve të sezonit.
Kombinimi i aftësive teknike, mentalitetit për t’u përballur me presionin dhe puna specifike në stërvitje e vendosin Martone në qendër të pritshmërive te Flyers për këtë sezon; ai pritet të luajë një rol kyç në formacion dhe në përmirësimin e fazave specifike të lojës, siç raporton nhl.
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