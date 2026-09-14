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Receta gatimi

Tajinë marokene me pulë, ullinj dhe limon të kripur

Një gjellë aromatike nga kuzhina marokene, me pulë të butë të zier ngadalë në salcë me ullinj jeshilë, limon të kripur dhe erëza orientale.

· 2 min lexim

Tajina është pjata emblematike e kuzhinës marokene dhe e gjithë Magrebit, që e merr emrin nga ena e veçantë prej balte me kapak konik në të cilën gatuhet. Mishi zihet ngadalë në lëngun e vet, duke u bërë i butë dhe i plotë me shije erëzash. Kjo version me pulë, ullinj dhe limon të kripur është ndër më klasikët.

Përbërësit

  • 1 kg pulë (copëza, pa lëkurë)
  • 2 qepë të mëdha, të grira hollë
  • 3 lugë gjelle vaj ulliri
  • 2 thelpinj hudhër, të shtypur
  • 1 lugë çaji xhenxhefil të grirë
  • 1 lugë çaji kurkumë
  • 1 lugë çaji paprika e ëmbël
  • 1 lugë çaji qimnon (kimion)
  • 1/2 lugë çaji kanellë
  • kripë dhe piper të zi, sipas shijes
  • 1 limon i kripur (ose lëkura e gjysmës limoni), i prerë në feta
  • 150 g ullinj jeshilë, pa bërthama
  • një dorë majdanoz dhe cilantro e freskët, të grirë
  • 400 ml ujë ose lëng pule
  • shafran (opsionale, një majë)

Përgatitja

  1. Në enën e tajinës (ose një tenxhere me kapak), ngrohe vajin e ullirit dhe kavërdis qepët derisa të zbuten, rreth 5 minuta.
  2. Shto hudhrën dhe erëzat (xhenxhefil, kurkumë, paprika, qimnon, kanellë), përziej 1 minutë derisa të çlirohen aromat.
  3. Shto copëzat e pulës, kripë dhe piper; kavërdis nga të gjitha anët derisa të marrin ngjyrë të artë.
  4. Hidh ujin ose lëngun e pulës, mbuloje me kapak dhe lëre të ziejë ngadalë në zjarr të ulët për 40–45 minuta.
  5. Shto ullinjtë dhe fetat e limonit të kripur, përziej lehtë dhe lëre edhe 10 minuta.
  6. Spërkat me majdanoz dhe cilantro të freskët para servirjes.

Koha e përgatitjes: 20 minuta | Koha e gatimit: 60 minuta | Porcione: 4 persona

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