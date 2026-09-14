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NHL

Një portier i Bruins, Leo Henriquez, krenar për rrënjët dominikane dhe sllovake

· 3 min lexim

Leo Henriquez, portieri i ardhshëm i Boston Bruins, po fillon karrierën universitare ndërsa mbetet i lidhur ngushtë me rrënjët e tij dominikane dhe sllovake. I njohur për konkurrencën e tij në akull dhe për disa momente të pazakonta gjatë sezonit të fundit, Henriquez pritet të përballet për rolin titular te Boston College këtë vjeshtë.

Siç raporton nhl, Henriquez u zgjodh në raundin e gjashtë, në vendin e 170-të të Draftit të NHL 2026, pas një sezoni me Green Bay në USHL ku regjistroi bilancin 21-9-4, mesatare 2.22 golash të pësuar për ndeshje, dy ndeshje pa marrë gol dhe përqindje pritjeje .921 në 37 takime. Gjatë atij sezoni ai pati edhe një episod të veçantë—një përplasje me portierin e Sioux City më 29 nëntor dhe një gol të rrallë në portën e zbrazët në një fitore 5-0 më 14 shkurt—dhe u përfshi në forma të mira që çuan në përfshirjen e tij në ekipi të ndershëm të USHL.

Henriquez ka lindur në Bratislavë në vitin 2007, me babanë Roberto nga Republika Domenikane dhe nënën Miroslava nga Sllovakia. Megjithëse u rrit në Europë, ai ruan lidhje të forta me familjen dominikane — shumë anëtarë të familjes jetojnë në Filadelfia dhe takimet familjare sjellin muzikë, bakatë dhe gatime tradicionale që ai i vlerëson veçanërisht.

Interesi i Henriquezit për hokejin nisi pas moshës 8–9 vjeç, kur filloi të skate dhe iu bashkua klubit të vendlindjes HC Slovan. Për t’u përmirësuar, ai la Sllovakinë dhe në moshën 17-vjeçare u transferua në Anchorage të Alaskës për të luajtur në NAHL, ku shënoi 17-5-0 me mesatare 2.49 dhe përqindje pritjeje .923. Më pas kaloi në Green Bay, ku pas një stinori të vështirë arriti të rimëkëmbej dhe u emërua pjesë e ekipit të dytë të yjeve të USHL.

Si student në Boston College, Henriquez mori pjesë në kampin e zhvillimit të Bruins dhe nis sezonin e tij të parë në Boston duke u përballur me pritjet dhe konkurencën e brendshme për kohën në akull. BC kishte përfunduar sezonin e kaluar 20-14-1 dhe fitoi turneun e Bearpot më 9 shkurt, ndërsa trajnerët shprehin entuziazëm për aftësitë dhe mentalitetin konkurrues të tij. Henriquez, i gjatë 1.85 m dhe 76 kg, flet disa gjuhë dhe synon të punojë për të impresionuar stafin e BC dhe drejtuesit e Bruinsëve. Sipas nhl, ai planifikon të vizitojë Republikën Domenikane verën e ardhshme, një udhëtim që e sheh si mundësi për të lidhur më fort me prejardhjen e tij.

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