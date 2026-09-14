Një menaxher i ri në Toronto: John Chayka flet për Matthews, McKenna dhe pritshmëritë e Maple Leafs
John Chayka, i emëruar si menaxher i përgjithshëm i Toronto Maple Leafs, thotë se Auston Matthews është thuajse plotësisht i gatshëm fizikisht për seancën e parë stërvitore në akull, rreth gjashtë muaj pas operacionit për riparimin e një dëmtimi të MCL në gju të majtë. Me nisjen e kampit stërvitor këtë javë, drejtuesit e rinj synojnë që përparimi në fushë të reflektojë ndryshimet e bëra gjatë verës.
Siç raporton nhl, organizata ka bërë mbi dy dozen ndryshime në përbërje brenda dhe jashtë fushës që kur Chayka u bashkua më 3 maj së bashku me Mats Sundin si këshilltar i lartë i operacioneve të hokejit. Dy ditë pas emërimeve, Toronto fitoi lotarinë e draftit dhe zgjodhi sulmuesin Gavin McKenna si përzgjedhjen e parë në draftin e 2026; gjatë verës u përfshinë emërime si trajneri i ri Jim Hiller, portieri dhe dy herë fitues i Kupës Stanley Sergei Bobrovsky, si dhe mbrojtësi Darren Raddysh, ndërsa sulmuesi Max Domi mbetet jashtë për kohë të pacaktuar për shkak të një dëmtimi të pacaktuar.
Chayka thekson se pritshmëritë për skuadrën i takojnë lojtarëve; ai i përshkroi si të talentuar dhe të vështirë për t’u gjykuar vetëm nga lëvizjet e merkatos. Sipas tij, detyra e menaxhimit ka qenë të vlerësojë situatën, të jetë strategjik dhe t’i japë skuadrës një vizion afatgjatë, duke vendosur lojtarët më të mirë në pozicionet më të përshtatshme dhe duke krijuar mjedisin për t’u konkurruar çdo natë.
Sezona e kaluar përfundoi me një mungesë të rezultateve: Toronto doli i fundit në Divizionin Atlantic dhe i 15-ti në Konferencën Lindore, gjë që çoi në shkarkimin e Brad Treliving më 30 mars. Emërimi i Chayka-s ngjalli debate për shkak të karrierës së tij të mëparshme; ai ishte gjeneratë më i ri GM në histori kur u emërua te Arizona Coyotes në 2016 dhe u largua papritur më 26 korrik 2020 përpara një ndeshjeje të fazës së playoff-it, çka prodhoi reagime të ndryshme në atë kohë. Keith Pelley, CEO i Maple Leafs Sports & Entertainment, deklaroi se nuk ka rezerva për të kaluarën e tij në lidhje me emërimin.
Përsa i përket çështjeve kontraktuale, Matthews ka ende dy sezone në një kontratë katërvjeçare me vlerë 53 milionë dollarë të nënshkruar më 25 gusht 2023 (mesatarisht 13.25 milionë dollarë në vit). Chayka tha se ekziston një marrëdhënie e mirë me sulmuesin dhe përfaqësuesit e tij, por prioriteti aktual mbetet përgatitja për sezonin dhe rezultatet në fushë. Për Gavin McKenna, plani është të veprohet me kujdes: të vlerësohet mënyra se si luan, minutazhi dhe rolet e tij, duke e lejuar të përshtatet gradualisht dhe duke përdorur rrjetin mbështetës brenda klubit, përfshirë lojtarë me përvojë dhe ambasadorë të skuadrës.
Në përgjithësi, ambienti te Maple Leafs tani shihet me optimizëm nga drejtuesit e rinj, të gatshëm të marrin vendime strategjike dhe të presin që loja të japë vlerësimin e fundit të përpjekjeve të tyre; Sipas nhl, Chayka dhe Sundin presin që rezultatet në akull të tregojnë nëse ndryshimet do të realizojnë synimet e klubit.
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