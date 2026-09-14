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NFL

Një lojtar i ri i Baltimore Ravens, Ja’Kobi Lane, do të mungojë disa javë pas thyerjes së kyçit të dorës

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Ja’Kobi Lane, pranë debutimit të tij me Baltimore Ravens, pritet të qëndrojë jashtë fushave për disa javë pasi pësoi një thyerje të kyçit të dorës gjatë fitores 41-23 ndaj Indianapolis Colts.

Siç raporton nfl, gazetari Mike Garafolo dhe Ian Rapoport njoftuan të dielën se Lane do t’i nënshtrohet testeve të mëtejshme për të përcaktuar shkallën e dëmtimit dhe zgjatjen e rikuperimit. Në ndeshjen e tij të parë në NFL ai regjistroi një pasim të kapur në tri targete për 11 jardë; Ravens e zgjodhën atë në rundin e tretë të Draftit 2026, dhe produkti i USC kishte krijuar pritshmëri gjatë stërvitjeve të verës dhe kampit.

Dëmtimi i Lane shton vështirësi për repartin e receivers të Baltimore, që në të njëjtën ndeshje humbi edhe Zay Flowers për shkak të një problemeje me hamstringun. Devontez Walker ishte i inaktivizuar për shkak të një dëmtimi në ijë, dhe tani skuadra do të kërkojë kontribute më të mëdha nga LaJohntay Wester dhe Chris Moore për të mbuluar boshllëqet në grupin e risiverëve.

Ravens (1-0) presin New Orleans Saints (0-1) në Javën e dytë të sezonit, dhe ekuipit i duhet të përshtatet shpejt në mungesë të Lane. Sipas nfl, pritet që vlerësimet e mëtejshme mjekësore të përcaktojnë kohëzgjatjen e mungesës dhe hapat e rikthimit të lojtarit.

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