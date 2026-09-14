Një lojtar i ri i Baltimore Ravens, Ja’Kobi Lane, do të mungojë disa javë pas thyerjes së kyçit të dorës
Ja’Kobi Lane, pranë debutimit të tij me Baltimore Ravens, pritet të qëndrojë jashtë fushave për disa javë pasi pësoi një thyerje të kyçit të dorës gjatë fitores 41-23 ndaj Indianapolis Colts.
Siç raporton nfl, gazetari Mike Garafolo dhe Ian Rapoport njoftuan të dielën se Lane do t’i nënshtrohet testeve të mëtejshme për të përcaktuar shkallën e dëmtimit dhe zgjatjen e rikuperimit. Në ndeshjen e tij të parë në NFL ai regjistroi një pasim të kapur në tri targete për 11 jardë; Ravens e zgjodhën atë në rundin e tretë të Draftit 2026, dhe produkti i USC kishte krijuar pritshmëri gjatë stërvitjeve të verës dhe kampit.
Dëmtimi i Lane shton vështirësi për repartin e receivers të Baltimore, që në të njëjtën ndeshje humbi edhe Zay Flowers për shkak të një problemeje me hamstringun. Devontez Walker ishte i inaktivizuar për shkak të një dëmtimi në ijë, dhe tani skuadra do të kërkojë kontribute më të mëdha nga LaJohntay Wester dhe Chris Moore për të mbuluar boshllëqet në grupin e risiverëve.
Ravens (1-0) presin New Orleans Saints (0-1) në Javën e dytë të sezonit, dhe ekuipit i duhet të përshtatet shpejt në mungesë të Lane. Sipas nfl, pritet që vlerësimet e mëtejshme mjekësore të përcaktojnë kohëzgjatjen e mungesës dhe hapat e rikthimit të lojtarit.
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