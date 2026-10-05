Raclette zvicerane — receta klasike alpine me djathë të shkrirë, patate dhe turshi
Raclette vjen nga kantoni i Valais-it në Zvicër, në zemër të Alpeve zvicerane. Emri rrjedh nga folja franceze “racler” (të kruash), sepse barinjtë e dikurshëm mbanin gjysmën e një rrote djathi përpara zjarrit dhe kruanin pjesën e shkrirë mbi pjata. Sot, raclette është vakti klasik dimëror zviceran: gatuhet në një gril të vogël tavoline me tiganëza individuale dhe ndahet së bashku rreth tryezës.
Përbërësit
Për 4 persona:
- 800 g djathë raclette (në feta të holla ose në copë)
- 1,2 kg patate të vogla (me lëkurë)
- 1 lugë gjelle kripë (për ujin e patateve)
- 200 g tranguj turshi (cornichons)
- 200 g qepujka të vogla turshi
- Piper i zi i bluar fllad
- Paprika e ëmbël (për spërkatje)
- Mish i thatë / proshutë për servirje (sipas dëshirës)
Përgatitja
- Lajini mirë patatet dhe ziejini në ujë të bollshëm të kripur për 20–25 minuta, derisa të zbuten. Kullojini dhe mbajini të ngrohta, me lëkurë.
- Ndizni grilin special të raclette-s (ose ngrohni furrën në 200°C). Nëse djathi është në copë, priteni në feta të holla sa tiganëzat.
- Vendosni nga një fetë djathë në çdo tiganëz dhe shkrijeni nën gril derisa të marrë ngjyrë të artë dhe të bëhet flluskues.
- Pritini patatet përgjysmë në pjata të ngrohta dhe derdhni djathin e shkrirë sipër tyre me lëvizje të butë rrëshqitëse.
- Servirini menjëherë me tranguj turshi, qepujka turshi, piper të zi dhe pak paprika; sipas dëshirës shoqërojini me mish të thatë dhe një gotë verë të bardhë.
Koha e përgatitjes: 10 minuta | Koha e gatimit: 30 minuta | Porcione: 4
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