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05 Tet 2026
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Raclette zvicerane — receta klasike alpine me djathë të shkrirë, patate dhe turshi

· 2 min lexim

Raclette vjen nga kantoni i Valais-it në Zvicër, në zemër të Alpeve zvicerane. Emri rrjedh nga folja franceze “racler” (të kruash), sepse barinjtë e dikurshëm mbanin gjysmën e një rrote djathi përpara zjarrit dhe kruanin pjesën e shkrirë mbi pjata. Sot, raclette është vakti klasik dimëror zviceran: gatuhet në një gril të vogël tavoline me tiganëza individuale dhe ndahet së bashku rreth tryezës.

Përbërësit

Për 4 persona:

  • 800 g djathë raclette (në feta të holla ose në copë)
  • 1,2 kg patate të vogla (me lëkurë)
  • 1 lugë gjelle kripë (për ujin e patateve)
  • 200 g tranguj turshi (cornichons)
  • 200 g qepujka të vogla turshi
  • Piper i zi i bluar fllad
  • Paprika e ëmbël (për spërkatje)
  • Mish i thatë / proshutë për servirje (sipas dëshirës)

Përgatitja

  1. Lajini mirë patatet dhe ziejini në ujë të bollshëm të kripur për 20–25 minuta, derisa të zbuten. Kullojini dhe mbajini të ngrohta, me lëkurë.
  2. Ndizni grilin special të raclette-s (ose ngrohni furrën në 200°C). Nëse djathi është në copë, priteni në feta të holla sa tiganëzat.
  3. Vendosni nga një fetë djathë në çdo tiganëz dhe shkrijeni nën gril derisa të marrë ngjyrë të artë dhe të bëhet flluskues.
  4. Pritini patatet përgjysmë në pjata të ngrohta dhe derdhni djathin e shkrirë sipër tyre me lëvizje të butë rrëshqitëse.
  5. Servirini menjëherë me tranguj turshi, qepujka turshi, piper të zi dhe pak paprika; sipas dëshirës shoqërojini me mish të thatë dhe një gotë verë të bardhë.

Koha e përgatitjes: 10 minuta | Koha e gatimit: 30 minuta | Porcione: 4

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