Rafineritë ruse rrisin prodhimin e dizelit pas marrëveshjes me SHBA-në, thonë burime të industrisë
Prodhimi ditor u rikthye drejt 180 mijë tonëve pas kuotave të eksportit të mesit të tetorit, pasi në gjysmën e parë të muajit kishte rënë në rreth 160 mijë tonë në ditë
Rafineritë ruse po e rrisin prodhimin e dizelit gjatë tetorit, pasi qeveria në Moskë dha kuota eksporti në vijim të marrëveshjes së furnizimit që Kremlini arriti me Shtetet e Bashkuara, siç njofton Reuters, duke cituar dy burime të industrisë pranë çështjes.
Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi më 9 tetor se presidenti rus Vladimir Putin kishte rënë dakord për një marrëveshje për furnizimin me dizel të Rusisë drejt Shteteve të Bashkuara dhe tregjeve botërore, ndërsa SHBA-ja hoqi përkohësisht sanksionet ndaj karburantit rus. Sipas Trump, Rusia do të dorëzonte menjëherë më shumë se 300 mijë tonë metrikë dizel — rreth 2,25 milionë fuçi — të ndjekura nga 500 mijë tonë në nëntor dhe një milion tonë menjëherë pas kësaj, ndërsa një sasi tjetër prej 3 milionë tonësh do të varej nga gjendja e rafinerive ruse.
Tregtarët thonë se, nga 1 tetori, qeveria ruse lejoi përjashtime nga ndalimi i saj në fuqi i eksportit të dizelit, për të lëshuar kuota që i mundësojnë Rusisë të furnizojë karburant sipas marrëveshjes me Trump. Që kur ndalimi i eksportit të dizelit hyri në fuqi në gusht, kompanitë ruse të naftës ishin detyruar të ulnin prodhimin për ta përshtatur me nevojat e brendshme, duke kufizuar furnizimet edhe për vendet e Azisë Qendrore.
Sipas burimeve të industrisë, prodhimi i dizelit në Rusi ra në gjysmën e parë të tetorit në rreth 160 mijë tonë në ditë, nga 175 mijë tonë në ditë në shtator. Pas mbërritjes së kuotave të reja të eksportit në mes të muajit, prodhimi filloi të rritet drejt 180 mijë tonëve në ditë. Konsumi i brendshëm bie zakonisht në rreth 140 mijë tonë në ditë në tetor, për arsye sezonale, kështu që të paktën 40 mijë tonë në ditë — më shumë se një milion tonë në muaj — mbeten të disponueshme për eksport, nga të cilat rreth 0,2 deri në 0,3 milionë tonë mund të nevojiten për vendet fqinje.
Burimet presin që qeveria ruse ta mbajë ndalimin në fuqi dhe ta përdorë sistemin e kuotave për të rregulluar eksportet, duke monitoruar tregun e brendshëm dhe ndryshimet në prodhim. Ndërkohë, të dhënat e LSEG treguan se një cisternë me flamur të Maltës, e ngarkuar me 40 mijë tonë dizel rus me destinacion Nju Jorkun, u shfaq në sistemet e gjurmimit më 23 tetor; po atë ditë, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha se dërgesat ruse të dizelit drejt Shteteve të Bashkuara do të vazhdojnë rregullisht pas nisjes së cisternës së parë.
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