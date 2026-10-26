Trump i shton edhe Norvegjinë listës së vendeve që i fyen, për shkak të Çmimit Nobel
Në mitingun e Port Huron në Michigan, presidenti amerikan tha se nuk dëshiron emigrantë norvegjezë, sepse komiteti i Nobelit në Oslo nuk ia dha Çmimin e Paqes
Presidenti amerikan Donald Trump përshkallëzoi të dielën fyerjet ndaj Norvegjisë, duke e quajtur atë “shit house country” (shprehje vulgare dhe fyese) dhe duke thënë se emigrantët norvegjezë nuk janë të mirëpritur në Shtetet e Bashkuara, siç njofton Reuters. Deklaratat u bënë në një miting politik në Port Huron të Michigan-it, përpara zgjedhjeve të mesmandatit të 3 nëntorit, dhe arsyeja që ai vetë përmendi ishte mosdhënia e Çmimit Nobel për Paqen nga komiteti i Nobelit, me seli në Oslo.
“Norway has become a shit house country, actually”, tha Trump, duke përdorur për Norvegjinë të njëjtin term fyes që ai kishte përdorur më parë për Haitin, Libinë, Somalinë dhe Jemenin.
Duke ia atribuar trazirat e fundit në Francë emigracionit, Trump tha se do të mirëpriste emigrantë nga disa vende, por jo nga Norvegjia. “because I didn’t get the Nobel Prize … So I don’t want anybody from Norway” (sepse nuk e mora Çmimin Nobel… prandaj nuk dua askënd nga Norvegjia), tha ai. Megjithatë, nuk ka asnjë tregues se administrata e tij po miraton ndonjë politikë të re zyrtare për emigrantët norvegjezë.
Fyerjet bien ndesh me profilin ekonomik të vendit skandinav: Norvegjia është ndër vendet me të ardhurat më të larta për frymë, sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, ndërsa fondi i saj sovran shënoi një fitim rekord prej 1.75 trilionë koronash (184.3 miliardë dollarë) në gjysmën e parë të vitit 2026. Ministria e Jashtme e Norvegjisë dhe një përfaqësues i Komitetit Norvegjez të Nobelit nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment, të bëra jashtë orarit zyrtar.
Kjo nuk është hera e parë që Trump reagon ndaj mosmarrjes së çmimit: më herët këtë muaj, ai e kishte quajtur mosdhënien e Nobelit “një njollë e pashlyeshme” për Norvegjinë.
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