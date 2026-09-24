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Ukraina

Raketa balistike ruse tronditin Kievin në mes të natës, mbrojtja ajrore në veprim

Shpërthime të forta u dëgjuan në Kiev rreth orës 01:00 të mëngjesit të 24 shtatorit, ndërsa mbrojtja ajrore ukrainase u vu në veprim kundër raketave balistike ruse. Autoritetet nuk raportuan për viktima në momentin e shkrimit.

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Shpërthime të forta raketash balistike tronditën Kievin në orët e hershme të së enjtes, 24 shtator, ndërsa mbrojtja ajrore ukrainase u vu në veprim mbi kryeqytet dhe Rusia vazhdonte të lëshonte raketa të tjera. Rreth orës 01:00 sipas orës lokale, banorët e kryeqytetit dëgjuan shpërthime të fuqishme ndërkohë që sistemet e mbrojtjes ajrore po angazhoheshin kundër kërcënimit.

Forca Ajrore e Ukrainës paralajmëroi publikun se një raketë balistike po i afrohej Kievit, pak minuta pasi sirena e alarmit ajror u dha në orën 00:59. Sipas raportimeve, një tjetër raketë balistike u regjistrua rreth orës 01:27, ndërsa shpërthime të reja u dëgjuan në orën 01:28. Autoritetet nuk kishin njoftuar për viktima apo dëme materiale në momentin e shkrimit të lajmit, i cili mbetet në zhvillim e sipër.

Sulmi i natës vjen vetëm një ditë pas një vale vdekjeprurëse sulmesh ruse me dronë në Kiev, që më 23 shtator vrau dy persona dhe plagosi të paktën 43 të tjerë. Gjatë atij sulmi u dëmtuan infrastruktura hekurudhore, ndërtesa banimi dhe një treg historik i kryeqytetit. Një ditë më parë, më 22 shtator, dronë rusë me motor reaktiv goditën Kievin, duke plagosur të paktën tetë persona.

Rusia vazhdon të sulmojë rregullisht me raketa dhe dronë infrastrukturën civile dhe qytetet në mbarë Ukrainën. Mbrojtja ajrore ukrainase mbetet në gatishmëri të plotë, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të ndjekin udhëzimet e sigurisë dhe të qëndrojnë në strehimore gjatë alarmeve ajrore.

Burimi: The Kyiv Independent

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