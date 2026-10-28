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28 Tet 2026
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Politika

Rama paralajmëron Byronë e Kontrollit të të Ardhurave, formular i ri për individët me të ardhura të larta

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Kryeministri Edi Rama, gjatë fjalës së mbajtur në kuadër të paketës së re fiskale, ka bërë me dije se pranë Ministrisë së Financave do të krijohet një strukturë e re, e quajtur Byroja e Kontrollit të Specializuar të të Ardhurave.

Sipas kreut të qeverisë, krijimi i kësaj strukture lidhet me ndryshimet që pritet të pësojë formulari i deklarimit të të ardhurave, i cili synohet të përafrohet me formatet që përdoren në vendet e Bashkimit Evropian.

Rama sqaroi se formulari i ri do të prekë veçanërisht individët me të ardhura relativisht të larta, të cilët do të duhet të deklarojnë të ardhurat sipas një modeli më të detajuar, të ngjashëm me formularin e deklarimit të pasurisë që plotësojnë çdo vit funksionarët publikë.

“Pranë Ministrisë së Financave do të krijohet Byroja e Kontrollit të Specializuar të të Ardhurave. Kjo për faktin se formulari i deklarimit të të ardhurave do të ndryshojë sipas formatit të shteteve të BE-së. Ose, e thënë më thjesht, për individët me të ardhura relativisht të larta, ai do të jetë shumë i ngjashëm me formularin e deklarimit të pasurisë që plotësojnë çdo vit të gjithë funksionarët publikë“, deklaroi Rama.

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