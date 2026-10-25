Rama prezanton paketën kundër dhunës dhe anarkisë urbane: Protesta paqësore mbrohet, dhuna ndëshkohet dhe dëmi paguhet nga shkaktari
Kryeministri Edi Rama ka njoftuar prezantimin e paketës së re ligjore kundër dhunës dhe anarkisë urbane, një ditë pas protestës së së shtunës në Tiranë, e cila u shoqërua me përplasje, sulme me molotovë ndaj institucioneve dhe dëmtime të pronës publike e private.
Rama theksoi se paketa mbështetet në parimin se “protesta paqësore mbrohet, dhuna ndëshkohet dhe dëmi paguhet nga shkaktari”.
Ai nënvizoi se masat janë hartuar në bashkëpunim me ekspertë europianë dhe partnerë italianë e francezë, duke parashikuar gjashtë instrumente ligjore,.
“Me durim dhe me vendosmëri përballë dhunuesve, të cilët nuk kanë asnjë shans t’i diktojnë Shqipërisë sallatën e prishur të një matufi që e ka katandisur PD-në në një maskë dhune, të ekstremistëve të ANTIFA-s që glorifikojnë dhunën kudo në Europë dhe duart e huaja që nuk e duan Shqipërinë në Bashkimin Europian, e që nxisin maskat që pretendojnë se përfaqësojnë studentë, por që në fakt, më shumë sesa studentë përfaqësojnë edhe vetë krimin e organizuar.
Dhe nga ana tjetër, me adresim të kërkesës legjitime të njerëzve të zakonshëm të këtij vendi, të cilët me plot të drejtë presin më shumë drejtësi në rishpërndarjen e të ardhurave nga rritja e ekonomisë dhe më shumë garanci në shkallën e meritës në punë.
Buxheti i vitit 2027, të cilin do ta prezantojmë në ditët e para të javës që vjen; vjen me plot risi pozitive në drejtim të pikërisht familjeve të zakonshme, të shërbimeve për qytetarët dhe të rinjve e studentëve po ashtu.
Pas një pune intensive në bashkëpunim me ekspertë europianë, si dhe në koordinim të ngushtë me partnerët italianë e francezë, duke u mbështetur në modelin e adaptuar prej tyre përballë të njëjtës flamë antidemokratike, bazuar gjithashtu në jurisprudencën e Gjykatës Europiane, kemi gati paketën ligjore të masave kundër dhunës dhe anarkisë urbane.
Kjo paketë ligjore ka një bazë parimore shumë të qartë: protesta paqësore mbrohet, dhuna ndëshkohet dhe dëmi paguhet nga shkaktari.
Çdo masë e propozuar është përputhur me nenin 47 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenin 11 të Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut, jurisprudencën e Gjykatës së Strasburgut, udhëzimet e Komisionit të Venecias dhe ODIHR-it për lirinë e tubimit paqësor.
Përgjithësia është gjithmonë vetjake, masat e mundshme kufizuese janë të përkohshme dhe të arsyetuara, çdo kufizim i rëndësishëm është i kontrollueshëm nga gjykata.
Paketa përbëhet nga 6 instrumente që plotësojnë njeri tjetrin: Një akt normativ për dëmshpërblimin e menjëhershëm të biznesit të vogël, një ligj i posaçëm për riparimin e dëmeve, disa ndryshime në ligjin për tubimet, një regjistër elektronik i posaçëm për dhunuesit urban, një ndryshim në kodin etik të mësuesve dhe disa propozime për ndryshime në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë”, tha Rama.
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