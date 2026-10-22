Tiranë 19°C · Pjesërisht vranët 22 Tetor 2026
S&P 500 7,658 ▼1.28%
DOW 52,745 ▼0.21%
NASDAQ 26,103 ▼2.25%
NAFTA 98.27 ▲1.15%
ARI 4,070 ▼1.92%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1232 EUR/GBP 0.8386 EUR/CHF 0.9261 EUR/ALL 90.8150 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4983 EUR/TRY 55.7642 EUR/JPY 177.57 EUR/CAD 1.5779 EUR/USD 1.1232 EUR/GBP 0.8386 EUR/CHF 0.9261 EUR/ALL 90.8150 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4983 EUR/TRY 55.7642 EUR/JPY 177.57 EUR/CAD 1.5779
₿ CRYPTO
BTC $81,500 ▼ -3.51% ETH $2,394 ▼ -4.75% XRP $1.3194 ▼ -4.38% SOL $104.3700 ▼ -3.85%
S&P 500 7,658 ▼1.28 % DOW 52,745 ▼0.21 % NASDAQ 26,103 ▼2.25 % NAFTA 98.27 ▲1.15 % ARI 4,070 ▼1.92 % S&P 500 7,658 ▼1.28 % DOW 52,745 ▼0.21 % NASDAQ 26,103 ▼2.25 % NAFTA 98.27 ▲1.15 % ARI 4,070 ▼1.92 %
EUR/USD 1.1232 EUR/GBP 0.8386 EUR/CHF 0.9261 EUR/ALL 90.8150 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4983 EUR/TRY 55.7642 EUR/JPY 177.57 EUR/CAD 1.5779 EUR/USD 1.1232 EUR/GBP 0.8386 EUR/CHF 0.9261 EUR/ALL 90.8150 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4983 EUR/TRY 55.7642 EUR/JPY 177.57 EUR/CAD 1.5779
22 Tet 2026
Breaking
Mjerimi i arsimit të lartë! Evakuimi i detyrueshëm i fëmijëve zgjerohet në të gjitha vendbanimet e bashkive Kramatorsk dhe Sloviansk Helion merr 175 milionë dollarë nga qeveria amerikane për gjysmëpërçues që mund të dyfishojnë prodhimin e centraleve të fuzionit Pasi heshtën për djegien e Gjykatave dhe institucioneve, prokurorët reagojnë pas deklaratave të Ballës: Aludimet për lidh “Paketë masash për studentët”- Zv/ministrja Manjani zbardh lëvizjet e Qeverisë: Bazohet në katër shtylla, synon të m
Menu
Kosova

Rama publikon fotografinë e prerë nga Samiti i Berlinit, lë jashtë Kurtin dhe Mickoskin

· 2 min lexim

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka publikuar një fotografi familjare nga Samiti i Procesit të Berlinit, që po mbahet në Shën Stefan të Malit të Zi, por në versionin e shpërndarë prej tij nuk shihen kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, dhe ai i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski.

Fotografia, e publikuar të enjten, më 22 tetor 2026, paraqet liderët pjesëmarrës në samit, megjithatë versioni i shpërndarë nga Rama është i prerë në raport me fotografinë e plotë familjare, duke lënë jashtë dy kryeministrat e vendeve fqinje.

Nuk dihet nëse prerja e fotografisë ka qenë e qëllimshme apo rezultat i përshtatjes së saj për publikim në rrjetet sociale.

Por, ndryshe nga Rama, kryeministri Kurti ka publikuar fotografinë ku shihen të gjithë liderët, përfshirë kryeministrin e Shqipërisë.

Dhjetra komentues kanë hedhur kritika të ashpra ndaj Ramës, duke e konsuderuar si gjest të keq.

Në Samitin e Procesit të Berlinit, krahas kancelarit gjerman Friedrich Merz, janë mbledhur liderët e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe udhëheqës të vendeve të tjera evropiane pjesëmarrëse në këtë nismë.

Takimi në Shën Stefan ka në fokus forcimin e bashkëpunimit rajonal, zhvillimin ekonomik dhe përshpejtimin e integrimit evropian të vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Samiti shënon gjithashtu përmbylljen e kryesimit të Malit të Zi të Procesit të Berlinit për vitin 2026.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu