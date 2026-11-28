Shikoni pamjet: Tirana nën thundrën e shtetit policor të Edi Ramës
Qendra e Tiranës është shndërruar në një shesh beteje mes protestuesve që kërkojnë dorëheqjen e Edi Ramës dhe policëve të rreshtuar pas autobotëve me ujë me presion, mburojave, dronëve dhe bombolave me gaz, siç tregojnë pamjet e publikuara nga Lapsi.al.
Në këtë 28 Nëntor, sipas Lapsi.al, gati dy mijë policë janë angazhuar përballë protestës, ndërsa në anën tjetër të rinjtë janë shfaqur më të organizuar, duke hedhur molotovë, duke rrëzuar dronë dhe duke u mbrojtur me mburoja artizanale.
Deri në orët e pasdites, siç tregojnë pamjet, Tirana nuk ishte një qytet në festë, por — siç e përshkruan Lapsi.al — kryeqyteti i “shtetit policor” të Edi Ramës.
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