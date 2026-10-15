Rama publikon videon, familjarët takojnë policin e Shqiponjave në protestë
Kryeministri Edi Rama ka postuar në faqen e vet një Facebook një video që tregon një polic të Shqiponjave teksa takohet me familjarët e vet.
Respekt, shkruan Rama krahas videos të publikuar në rrjetin e vet social.
Ndërkohë që nga mëngjesi i së enjtes nëpër rrugët e Tiranës zotëron kaosi për shkak të protestës që është përhapur në disa zona teksa studentëve u janë bashkuar edhe shumë gjimnazistë që kanë bojkotuar mësimin.
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