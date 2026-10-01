Ramadani: Për presidentin nuk ka më diskutim për përmbajtjen, gjithçka është kthyer në “fotografi”
Për zgjedhjen e presidentit nuk ka më diskutim për përmbajtjen — gjithçka është kthyer në “fotografi”. Kështu deklaroi sot deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, pas mbledhjes së Komisionit për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes, siç raporton KosovaPress.
Ramadani tha se Aleanca nuk është pjesë e asnjë negocimi për presidentin dhe se partia e tij i ka të qarta gjashtë pikat e saj. Sipas tij, debati politik për presidentin është zhvendosur nga përmbajtja te forma, duke e reduktuar çështjen në imazh e jo në thelb.
Deklarata vjen në mes të bllokadës politike në Kuvendin e Kosovës rreth zgjedhjes së presidentit, çështje që prej javësh po shoqëron jetën politike në vend.
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