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Sporti

Raphinha e Cancelo dhurojnë spektakël, Barça shkatërron Racing Santander

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Java e 6-të e ndeshjeve të La Ligës rikthen epërsinë e Barcelonës, duke e çuar atë në gjashtë fitore në gjashtë ndeshjet e para. Mposhti Racing Santander me rezultatin 7-2 pas një performance të shkëlqyer, të udhëhequr nga Cancelo dhe Raphinha (tre gola).

Braziliani ka realizuar nëntë gola në gjashtë ndeshje, ndërsa Yamal shënoi dhe humbi një penallti. Atletico Madrid dhe Sevilla mbajtën ritmin, duke mposhtur respektivisht Osasunën (4-0) dhe Deporin (1-0). Ndeshja Levante-Athletic u shty për shkak të motit të keq.

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