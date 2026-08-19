Red Sox mposhtin Diamondbacks 11-1 në Fenway; Ketel Marte mungon para ndeshjes
Në Fenway Park të Bostonit më 18 gusht 2026, Boston Red Sox fituan ndaj Arizona Diamondbacks me shifrat 11-1. Ndeshja u hap me titullarët M. Kelly për Diamondbacks (8-10, 5.11 ERA) dhe Ranger Suárez për Red Sox (4-3, 3.25 ERA), ndërsa sulmi i vendasve vendosi diferencën.
Siç raporton Bleacher Report, para fillimit të ndeshjes Ketel Marte u tërhoq në mënyrë misterioze dhe u vendos në listën e kufizuar, një zhvillim që tërhoqi vëmendjen e tifozëve dhe mediave gjatë ditës.
Me fitoren, Boston mbeti me rekord sezonal 67-58, ndërsa Arizona qëndronte në 66-60. Të dyja skuadrat vazhduan të operonin me ndryshime në përbërje dhe me një orientim drejt menaxhimit të lojtarëve të dëmtuar gjatë pjesës së mbetur të sezonit.
Të dy kampet publikuan liste të gjatë mungesash që ndikuan në zgjedhjet e trajnerëve: në raportime u përmendën emra si Masataka Yoshida (hamstring, IL10), Trevor Story (abdomen, IL60), Zac Gallen (bërryl, IL60), Garrett Crochet (shpatull, IL60) dhe J. Oviedo (bërryl, IL60), me periudha mungese që varionin nga 10 deri në 60 ditë.
Sipas Bleacher Report, ngjarjet e ditës — rezultati i thellë për Red Sox dhe debatet rreth mungesës së Ketel Marte — mund të kenë pasoja për pozicionet në garën për playoff dhe do t’u veçohet vëmendje në ditët në vijim.
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