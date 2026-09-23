Sony fiton garën e fortë pas TIFF-it për thrillerin aksion të Michelle Yeoh, «The Surgeon»
Sony Pictures fitoi garën konkurruese për thrillerin «The Surgeon» me Michelle Yeoh, pas premierës botërore në Festivalin e Torontos. Marrëveshja përfshin të drejtat për Amerikën e Veriut, Amerikën Latine, Italinë, Kinën dhe Hong Kong-un.
TORONTO – Sony Pictures ka fituar garën konkurruese për thrillerin aksion «The Surgeon» me Michelle Yeoh, vetëm pak ditë pas premierës botërore të filmit në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Toronto (TIFF), më 12 shtator, në programin Centrepiece. Marrëveshja, e shpallur të enjten, më 22 shtator, i jep studios të drejtat për Amerikën e Veriut, Amerikën Latine, Italinë, Kinën dhe Hong Kong-un.
Filmi, një triller irlandezo-amerikan prej 92 minutash, e vendos Yeoh në rolin e një kirurgeje eksperte që rrëmbehet dhe detyrohet të kryejë një operacion mbi një pacient misterioz — por më pas ajo kthen 35 vitet e ekspertizës kirurgjikale kundër rrëmbyesve të saj, në një luftë të ashpër për mbijetesë.
Pas kamerës qëndron Roshan Sethi, i njohur për komedinë «A Nice Indian Boy» (2024) dhe si bashkë-krijues i serialit televiziv «The Resident» — por Sethi nuk është vetëm regjisor: ai është edhe onkolog praktikant në një spital të Bostonit. Për t’u përgatitur për rolin, Yeoh u trajnua nga kirurgu Dr. O’Keefe në Kolegjin Mbretëror të Kirurgëve në Dublin, ku u xhirua edhe filmi. Kolonën zanore të filmit e përshkon muzika e grupit legjendar irlandez Thin Lizzy.
Në role dytësore luajnë Martin Freeman, Laurie Davidson, Yuri Kolokolnikov dhe Joseph Mydell. Prodhues janë Thunder Road i Basil Iwanyk — studioja pas franshizës «John Wick» — dhe Tango Entertainment, ndërsa shitjet ndërkombëtare i drejton kompania 193 (e grupit Legendary); pjesa më e madhe e territoreve të tjera u parashitën që në edicionin e Kanës 2025. Prodhuesit shpresojnë ta kthejnë historinë në një franshizë.
Fitorja e Sony vjen pas një humbjeje në të njëjtin festival: studioja kishte humbur garën për «River», të cilin e siguruan Universal dhe Blumhouse. «The Surgeon» konsiderohej titulli tjetër më i lakuar i TIFF-it, duke e bërë këtë marrëveshje një fitore të rëndësishme për studion.
Burimi: Screen Daily
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